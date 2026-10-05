Alineaciones de Inglaterra y República Checa por la Liga de Naciones: formaciones probables

Inglaterra y República Checa se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Inglaterra vs. República Checa este martes 6 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Inglaterra y República Checa

Inglaterra viene de ganarle 7-0 a Croacia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

República Checa viene de caer 1-3 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Inglaterra y República Checa

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford, Lewis Hall, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.

República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Jiří Sláma, Martin Vitík, Štěpán Chaloupek, Michal Sáček, Lukáš Ambros, Alex Král, Pavel Šulc, Adam Hložek, Ondřej Lingr, Pavel Bucha.

Suplentes de Inglaterra: Alex Scott, Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, James Trafford, Rio Ngumoha, Jarrad Branthwaite, Morgan Rogers, James Garner, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jason Steele.

Suplentes de República Checa: Matěj Kovář, Ondřej Kričfaluši, Ondřej Zmrzlý, Robin Hranáč, Michal Sadílek, Ryan Naderi, Daniel Vašulín, Lukáš Červ, Martin Šubert, Lukáš Horníček, Matěj Radosta, Roman Macek.

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La previa de Inglaterra y República Checa: todo lo que hay que saber