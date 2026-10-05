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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Bulgaria por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se cruzan el martes 6 de octubre con la clasificación de grupo todavía a mano, en un duelo directo entre los que menos puntos sumaron hasta ahora en esta Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están entre los últimos del certamen y necesitan sumar para no quedar al margen de la pelea por el ascenso de categoría.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega golpeado después de dos derrotas seguidas, ante Islandia y Estonia, que lo dejaron con apenas 3 puntos en tres fechas. Sin embargo, el dato que lo sostiene es justamente el rival de turno: en la última fecha le ganó a Bulgaria como visitante, un resultado que todavía pesa en el ánimo del equipo.

Bulgaria no logra levantar cabeza. Viene de caer por goleada frente a Islandia y de un empate sin goles ante Estonia, y todavía no pudo ganar en lo que va del torneo. Con solo un punto en tres partidos, necesita revertir la imagen y, sobre todo, borrar el mal trago de la derrota reciente contra este mismo rival.

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial entre ambos es amplio, con 18 enfrentamientos, y manda claramente Bulgaria: ganó 14 veces, perdió solo una y empató en tres ocasiones. La diferencia de gol también es contundente, 41 a 11 a favor de los búlgaros.

Sin embargo, ese único triunfo de Luxemburgo llegó hace apenas unos días, el 26 de septiembre pasado, cuando se impuso 2-1. Antes de eso, los últimos cruces venían siendo parejos, con empates y partidos cerrados que contrastan con la historia de goleadas de décadas atrás.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Bulgaria vs. Luxemburgo1-2UEFA Nations League
15/11/2024Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA Nations League
12/10/2024Bulgaria vs. Luxemburgo0-0UEFA Nations League
20/11/2022Luxemburgo vs. Bulgaria0-0Friendlies
10/10/2017Luxemburgo vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2016Bulgaria vs. Luxemburgo4-3UEFA World Cup Qualifiers
12/09/2007Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1999Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
31/03/1999Luxemburgo vs. Bulgaria0-2UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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