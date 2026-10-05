Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Bulgaria por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo y Bulgaria se cruzan el martes 6 de octubre con la clasificación de grupo todavía a mano, en un duelo directo entre los que menos puntos sumaron hasta ahora en esta Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están entre los últimos del certamen y necesitan sumar para no quedar al margen de la pelea por el ascenso de categoría.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Luxemburgo llega golpeado después de dos derrotas seguidas, ante Islandia y Estonia, que lo dejaron con apenas 3 puntos en tres fechas. Sin embargo, el dato que lo sostiene es justamente el rival de turno: en la última fecha le ganó a Bulgaria como visitante, un resultado que todavía pesa en el ánimo del equipo.
Bulgaria no logra levantar cabeza. Viene de caer por goleada frente a Islandia y de un empate sin goles ante Estonia, y todavía no pudo ganar en lo que va del torneo. Con solo un punto en tres partidos, necesita revertir la imagen y, sobre todo, borrar el mal trago de la derrota reciente contra este mismo rival.
El historial entre Luxemburgo y Bulgaria
El historial entre ambos es amplio, con 18 enfrentamientos, y manda claramente Bulgaria: ganó 14 veces, perdió solo una y empató en tres ocasiones. La diferencia de gol también es contundente, 41 a 11 a favor de los búlgaros.
Sin embargo, ese único triunfo de Luxemburgo llegó hace apenas unos días, el 26 de septiembre pasado, cuando se impuso 2-1. Antes de eso, los últimos cruces venían siendo parejos, con empates y partidos cerrados que contrastan con la historia de goleadas de décadas atrás.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2024
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA Nations League
|12/10/2024
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|0-0
|UEFA Nations League
|20/11/2022
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-0
|Friendlies
|10/10/2017
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2016
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/09/2007
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1999
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.