Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Bulgaria por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxemburgo y Bulgaria se cruzan el martes 6 de octubre con la clasificación de grupo todavía a mano, en un duelo directo entre los que menos puntos sumaron hasta ahora en esta Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están entre los últimos del certamen y necesitan sumar para no quedar al margen de la pelea por el ascenso de categoría.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega golpeado después de dos derrotas seguidas, ante Islandia y Estonia, que lo dejaron con apenas 3 puntos en tres fechas. Sin embargo, el dato que lo sostiene es justamente el rival de turno: en la última fecha le ganó a Bulgaria como visitante, un resultado que todavía pesa en el ánimo del equipo.

Bulgaria no logra levantar cabeza. Viene de caer por goleada frente a Islandia y de un empate sin goles ante Estonia, y todavía no pudo ganar en lo que va del torneo. Con solo un punto en tres partidos, necesita revertir la imagen y, sobre todo, borrar el mal trago de la derrota reciente contra este mismo rival.

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El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial entre ambos es amplio, con 18 enfrentamientos, y manda claramente Bulgaria: ganó 14 veces, perdió solo una y empató en tres ocasiones. La diferencia de gol también es contundente, 41 a 11 a favor de los búlgaros.

Sin embargo, ese único triunfo de Luxemburgo llegó hace apenas unos días, el 26 de septiembre pasado, cuando se impuso 2-1. Antes de eso, los últimos cruces venían siendo parejos, con empates y partidos cerrados que contrastan con la historia de goleadas de décadas atrás.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Bulgaria vs. Luxemburgo 1-2 UEFA Nations League 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Bulgaria suma 1 punto en el torneo.