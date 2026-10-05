Alineaciones de Kazajistán e Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Kazajistán vs. Islas Feroe este martes 6 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Kazajistán e Islas Feroe

Kazajistán viene de caer 1-2 ante Moldavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Eslovaquia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Kazajistán e Islas Feroe

Kazajistán (4-2-3-1): Aleksandr Zarutskiy, Yan Vorogovskiy, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Aleksandr Mrynskiy, Bauyrzhan Islamkhan, Ramazan Orazov, Dinmukhamed Karaman, Ramazan Karimov, Galymzhan Kenzhebek, Elkhan Astanov. DT: John van 't Schip.

Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Martin Agnarsson, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Odmar Faeroe, Joannes Kalsoe Danielsen, Hanus Soerensen, Joannes Bjartalid, Géza Dávid Turi, Petur Knudsen. DT: Eyeun Klakstein.

Suplentes de Kazajistán: Bekkhan Shayzada, Sergiy Malyi, Nauryzbek Zhagorov, Damir Kasabulat, Alibek Kasym, Zhasulan Amir, Artur Shushenachev, Temirlan Anarbekov, Georgiy Zhukov, Azamat Tuyakbayev, Stanislav Basmanov, Erkin Tapalov.

Suplentes de Islas Feroe: Viljormur Davidsen, Samuel Johansen Chukwudi, Emil Joensen, Heini Vatnsdal, Jorgen Nielsen, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen, Aron Benjaminsen, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Bardur a Reynatroed.

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La previa de Kazajistán e Islas Feroe: todo lo que hay que saber