Dónde ver EN VIVO Moldavia vs. Kazajistán por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Moldavia llega con la ventaja de haberle ganado a este mismo rival hace apenas un mes, y ahora tiene la chance de repetirlo para asegurarse un lugar más cómodo en la tabla de este grupo de la Liga de Naciones.
No hay demasiado en juego en términos de objetivos grandes, pero sí orgullo y la necesidad de cerrar el año con una sonrisa después de un cruce reciente que dejó heridas abiertas en Kazajistán.
La actualidad de ambos equipos
Moldavia viene de un golpe duro: perdió 0-4 de local ante Eslovaquia y ese resultado cortó de cuajo el envión que traía. Antes de eso había goleado justamente a este rival y empatado con Islas Feroe, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 4 puntos en 4 partidos, está en la mitad de la tabla y necesita un triunfo para no perderle pisada a los de arriba.
Kazajistán no logra ganar desde hace tres presentaciones y el empate 2-2 ante Islas Feroe dejó sensaciones mixtas, porque el equipo se escapó de la derrota sobre la hora. La caída ante Moldavia en octubre fue un golpe anímico importante, sumado a la que sufrió frente a Eslovaquia días antes. Con solo 2 puntos y en el puesto 43, necesita revertir la imagen y este cruce es la oportunidad inmediata para hacerlo.
El historial entre Moldavia y Kazajistán
El historial entre ambos está bastante parejo pero con ligera ventaja para Kazajistán, que ganó 4 de los 8 enfrentamientos frente a los 3 de Moldavia, con un empate de por medio. En goles también se mantiene el equilibrio: 8 para cada lado en todo el historial. El antecedente más reciente fue justamente el de octubre pasado, cuando Moldavia se impuso 2-1 de visitante, cortando una racha en la que Kazajistán había sacado mejores resultados en los cruces anteriores.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Kazajistán vs. Moldavia
|1-2
|UEFA Nations League
|29/03/2022
|Kazajistán vs. Moldavia
|0-1
|UEFA Nations League
|24/03/2022
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-2
|UEFA Nations League
|21/02/2019
|Kazajistán vs. Moldavia
|1-0
|Friendlies
|18/02/2015
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-1
|Friendlies
|06/02/2013
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-3
|Friendlies
|03/03/2010
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|06/02/2008
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
- Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.