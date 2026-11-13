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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Moldavia vs. Kazajistán por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones
Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Moldavia llega con la ventaja de haberle ganado a este mismo rival hace apenas un mes, y ahora tiene la chance de repetirlo para asegurarse un lugar más cómodo en la tabla de este grupo de la Liga de Naciones.

No hay demasiado en juego en términos de objetivos grandes, pero sí orgullo y la necesidad de cerrar el año con una sonrisa después de un cruce reciente que dejó heridas abiertas en Kazajistán.

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La actualidad de ambos equipos

Moldavia viene de un golpe duro: perdió 0-4 de local ante Eslovaquia y ese resultado cortó de cuajo el envión que traía. Antes de eso había goleado justamente a este rival y empatado con Islas Feroe, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 4 puntos en 4 partidos, está en la mitad de la tabla y necesita un triunfo para no perderle pisada a los de arriba.

Kazajistán no logra ganar desde hace tres presentaciones y el empate 2-2 ante Islas Feroe dejó sensaciones mixtas, porque el equipo se escapó de la derrota sobre la hora. La caída ante Moldavia en octubre fue un golpe anímico importante, sumado a la que sufrió frente a Eslovaquia días antes. Con solo 2 puntos y en el puesto 43, necesita revertir la imagen y este cruce es la oportunidad inmediata para hacerlo.

El historial entre Moldavia y Kazajistán

El historial entre ambos está bastante parejo pero con ligera ventaja para Kazajistán, que ganó 4 de los 8 enfrentamientos frente a los 3 de Moldavia, con un empate de por medio. En goles también se mantiene el equilibrio: 8 para cada lado en todo el historial. El antecedente más reciente fue justamente el de octubre pasado, cuando Moldavia se impuso 2-1 de visitante, cortando una racha en la que Kazajistán había sacado mejores resultados en los cruces anteriores.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Kazajistán vs. Moldavia1-2UEFA Nations League
29/03/2022Kazajistán vs. Moldavia0-1UEFA Nations League
24/03/2022Moldavia vs. Kazajistán1-2UEFA Nations League
21/02/2019Kazajistán vs. Moldavia1-0Friendlies
18/02/2015Moldavia vs. Kazajistán1-1Friendlies
06/02/2013Moldavia vs. Kazajistán1-3Friendlies
03/03/2010Moldavia vs. Kazajistán1-0Friendlies
06/02/2008Moldavia vs. Kazajistán1-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
  • Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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