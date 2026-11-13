Dónde ver EN VIVO Moldavia vs. Kazajistán por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Moldavia llega con la ventaja de haberle ganado a este mismo rival hace apenas un mes, y ahora tiene la chance de repetirlo para asegurarse un lugar más cómodo en la tabla de este grupo de la Liga de Naciones.

No hay demasiado en juego en términos de objetivos grandes, pero sí orgullo y la necesidad de cerrar el año con una sonrisa después de un cruce reciente que dejó heridas abiertas en Kazajistán.

La actualidad de ambos equipos

Moldavia viene de un golpe duro: perdió 0-4 de local ante Eslovaquia y ese resultado cortó de cuajo el envión que traía. Antes de eso había goleado justamente a este rival y empatado con Islas Feroe, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 4 puntos en 4 partidos, está en la mitad de la tabla y necesita un triunfo para no perderle pisada a los de arriba.

Kazajistán no logra ganar desde hace tres presentaciones y el empate 2-2 ante Islas Feroe dejó sensaciones mixtas, porque el equipo se escapó de la derrota sobre la hora. La caída ante Moldavia en octubre fue un golpe anímico importante, sumado a la que sufrió frente a Eslovaquia días antes. Con solo 2 puntos y en el puesto 43, necesita revertir la imagen y este cruce es la oportunidad inmediata para hacerlo.

El historial entre Moldavia y Kazajistán

El historial entre ambos está bastante parejo pero con ligera ventaja para Kazajistán, que ganó 4 de los 8 enfrentamientos frente a los 3 de Moldavia, con un empate de por medio. En goles también se mantiene el equilibrio: 8 para cada lado en todo el historial. El antecedente más reciente fue justamente el de octubre pasado, cuando Moldavia se impuso 2-1 de visitante, cortando una racha en la que Kazajistán había sacado mejores resultados en los cruces anteriores.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Kazajistán vs. Moldavia 1-2 UEFA Nations League 29/03/2022 Kazajistán vs. Moldavia 0-1 UEFA Nations League 24/03/2022 Moldavia vs. Kazajistán 1-2 UEFA Nations League 21/02/2019 Kazajistán vs. Moldavia 1-0 Friendlies 18/02/2015 Moldavia vs. Kazajistán 1-1 Friendlies 06/02/2013 Moldavia vs. Kazajistán 1-3 Friendlies 03/03/2010 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 06/02/2008 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis