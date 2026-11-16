Dónde ver EN VIVO Kazajistán vs. Eslovaquia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán ya no tiene margen de error y necesita un milagro para seguir con vida en la Liga de Naciones. Eslovaquia, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea arriba y puede permitirse algún tropiezo.
Para los locales es casi una final anticipada en busca de sumar sus primeros puntos de peso en el torneo, mientras que los eslovacos pueden asegurar un lugar cómodo en la tabla si consiguen un buen resultado en el cierre de la fecha.
La actualidad de ambos equipos
Kazajistán llega golpeado tras perder 1-2 ante Moldavia como visitante, un resultado que lo deja con apenas 2 puntos en cinco presentaciones y 46° en la tabla general. Antes de esa caída había rescatado un empate 2-2 de local frente a Islas Feroe, pero el equipo no logra encadenar buenas actuaciones y la levantada se hace cada vez más cuesta arriba.
Eslovaquia, en cambio, se mantiene en zona alta con 11 unidades y un andar mucho más parejo. Viene de empatar 2-2 como local ante Islas Feroe, luego de haber goleado 4-0 a Moldavia como visitante en la fecha anterior. La diferencia de puntos entre ambos equipos es elocuente y explica por qué los eslovacos llegan con otra confianza a este cruce.
El historial entre Kazajistán y Eslovaquia
El historial entre ambos es breve pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones y Kazajistán ganó dos, mientras que Eslovaquia se quedó con una victoria. Los goles también están ajustados, 4 contra 3 a favor de los kazajos.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|2-1
|UEFA Nations League
|13/06/2022
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|2-1
|UEFA Nations League
|06/06/2022
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|0-1
|UEFA Nations League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
- Eslovaquia suma 11 puntos en el torneo.