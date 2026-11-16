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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Kazajistán vs. Eslovaquia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazakhstan vs. Slovakia, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Slovakia, Liga de Naciones

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán ya no tiene margen de error y necesita un milagro para seguir con vida en la Liga de Naciones. Eslovaquia, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea arriba y puede permitirse algún tropiezo.

Para los locales es casi una final anticipada en busca de sumar sus primeros puntos de peso en el torneo, mientras que los eslovacos pueden asegurar un lugar cómodo en la tabla si consiguen un buen resultado en el cierre de la fecha.

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La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado tras perder 1-2 ante Moldavia como visitante, un resultado que lo deja con apenas 2 puntos en cinco presentaciones y 46° en la tabla general. Antes de esa caída había rescatado un empate 2-2 de local frente a Islas Feroe, pero el equipo no logra encadenar buenas actuaciones y la levantada se hace cada vez más cuesta arriba.

Eslovaquia, en cambio, se mantiene en zona alta con 11 unidades y un andar mucho más parejo. Viene de empatar 2-2 como local ante Islas Feroe, luego de haber goleado 4-0 a Moldavia como visitante en la fecha anterior. La diferencia de puntos entre ambos equipos es elocuente y explica por qué los eslovacos llegan con otra confianza a este cruce.

El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

El historial entre ambos es breve pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones y Kazajistán ganó dos, mientras que Eslovaquia se quedó con una victoria. Los goles también están ajustados, 4 contra 3 a favor de los kazajos.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Eslovaquia vs. Kazajistán2-1UEFA Nations League
13/06/2022Kazajistán vs. Eslovaquia2-1UEFA Nations League
06/06/2022Eslovaquia vs. Kazajistán0-1UEFA Nations League

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
  • Eslovaquia suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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