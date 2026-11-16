Dónde ver EN VIVO Kazajistán vs. Eslovaquia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán ya no tiene margen de error y necesita un milagro para seguir con vida en la Liga de Naciones. Eslovaquia, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea arriba y puede permitirse algún tropiezo.

Para los locales es casi una final anticipada en busca de sumar sus primeros puntos de peso en el torneo, mientras que los eslovacos pueden asegurar un lugar cómodo en la tabla si consiguen un buen resultado en el cierre de la fecha.

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado tras perder 1-2 ante Moldavia como visitante, un resultado que lo deja con apenas 2 puntos en cinco presentaciones y 46° en la tabla general. Antes de esa caída había rescatado un empate 2-2 de local frente a Islas Feroe, pero el equipo no logra encadenar buenas actuaciones y la levantada se hace cada vez más cuesta arriba.

Eslovaquia, en cambio, se mantiene en zona alta con 11 unidades y un andar mucho más parejo. Viene de empatar 2-2 como local ante Islas Feroe, luego de haber goleado 4-0 a Moldavia como visitante en la fecha anterior. La diferencia de puntos entre ambos equipos es elocuente y explica por qué los eslovacos llegan con otra confianza a este cruce.

El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

El historial entre ambos es breve pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones y Kazajistán ganó dos, mientras que Eslovaquia se quedó con una victoria. Los goles también están ajustados, 4 contra 3 a favor de los kazajos.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovaquia vs. Kazajistán 2-1 UEFA Nations League 13/06/2022 Kazajistán vs. Eslovaquia 2-1 UEFA Nations League 06/06/2022 Eslovaquia vs. Kazajistán 0-1 UEFA Nations League

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Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis