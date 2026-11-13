Alineaciones de Moldavia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Moldavia viene de caer 0-4 ante Eslovaquia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Kazajistán viene de empatar 2-2 con Islas Feroe y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Moldavia y Kazajistán
Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Danila Forov, Vladyslav Baboglo, Iurie Iovu, Daniel Dumbrăvanu, Oleg Reabciuk, Vladimir Fratea, Nichita Moțpan, Sergiu Perciun, Nicky Cleșcenco, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.
Kazajistán (4-3-3): Stas Pokatilov, Erkin Tapalov, Nauryzbek Zhagorov, Alibek Kasym, Nuraly Alip, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Ramazan Orazov, Maksim Samorodov, Azamat Tuyakbaev, Galymzhan Kenzhebek. DT: John van 't Schip.
La previa de Moldavia y Kazajistán: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 8 cruces — Moldavia ganó 3, Kazajistán ganó 4 y empataron 1
- Último antecedente: 02/10/2026: Kazajistán 1-2 Moldavia
- Próximo partido de Moldavia: vs. Islas Feroe, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Kazajistán: vs. Eslovaquia, lunes 16 de noviembre