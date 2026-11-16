Alineaciones de Kazajistán y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán viene de caer 1-2 ante Moldavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Eslovaquia viene de empatar 2-2 con Islas Feroe y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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