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Liga de Naciones

Alineaciones de Kazajistán y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Kazakhstan vs. Slovakia, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Slovakia, Liga de Naciones

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán viene de caer 1-2 ante Moldavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Eslovaquia viene de empatar 2-2 con Islas Feroe y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Kazajistán y Eslovaquia

Kazajistán (5-3-2): Stas Pokatilov, Yan Vorogovskiy, Alibek Kasym, Sergiy Malyi, Nuraly Alip, Nauryzbek Zhagorov, Zhasulan Amir, Dinmukhamed Karaman, Ramazan Orazov, Azamat Tuyakbaev, Islam Chesnokov. DT: John van 't Schip.

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Eslovaquia (4-2-3-1): Marek Rodák, Dávid Krčík, Ľubomír Šatka, Tobiáš Pališčák, Ivan Mesík, Ludovit Reis, Peter Pokorný, Tomáš Rigo, Erik Prekop, Róbert Boženík, Lukáš Haraslín.

La previa de Kazajistán y Eslovaquia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España
  • Historial: 3 cruces — Kazajistán ganó 2, Eslovaquia ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 29/09/2026: Eslovaquia 2-1 Kazajistán
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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