Alineaciones de Moldavia y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Moldavia vs. Eslovaquia este martes 6 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Moldavia y Eslovaquia

Moldavia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Eslovaquia viene de empatar 1-1 con Islas Feroe y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Moldavia y Eslovaquia

Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Iurie Iovu, Vladyslav Baboglo, Ioan-Călin Revenco, Sergiu Perciun, Vadim Raţă, Vladimir Fratea, Petru Popescu, Nicky Clescenco. DT: Lilian Popescu.

Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Ivan Mesík, Denis Vavro, Milan Škriniar, Martin Valjent, Tomáš Rigo, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Leo Sauer, Róbert Boženík, Dávid Ďuriš.

Suplentes de Moldavia: Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cătălin Cucoș, Ștefan Bodișteanu, Victor Stînă, Serafim Cojocari, Danila Forov, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Dmitri Mandrîcenco, Andriy Kozhukhar.

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Suplentes de Eslovaquia: Martin Dúbravka, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Ondrej Duda, Tomáš Bobček, Dominik Takáč, Adrián Kaprálik, David Strelec, Dávid Hancko, Lukáš Haraslín, Ivan Schranz, Erik Prekop.

La previa de Moldavia y Eslovaquia: todo lo que hay que saber