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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Moldavia vs. Eslovaquia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldova vs. Slovakia, Liga de Naciones
Moldova vs. Slovakia, Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se vuelven a cruzar este martes 6 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado en la jornada anterior de la Liga de Naciones.

No hay mucho margen para la sorpresa en la zona baja de la tabla, pero cada punto cuenta para escalar posiciones antes de que termine el grupo. Eslovaquia llega con la chance de sacar distancia en la clasificación.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega golpeado anímicamente pese al triunfo reciente: ganó 2-1 como visitante ante Kazajistán, after haber empatado 1-1 de local con Islas Feroe y de haber caído 0-2 justamente ante Eslovaquia en el duelo anterior. Son 4 puntos en tres fechas y el puesto 32 de 54 en la tabla general, un andar irregular que necesita ordenarse si quiere meterse en zona de ascenso de grupo.

Eslovaquia, en cambio, llega como favorito después de un empate 1-1 de visitante frente a Islas Feroe que le cortó una racha positiva. Antes había goleado 2-1 de local a Kazajistán y abrió la ventana de resultados con el 2-0 sobre este mismo rival. Con 7 unidades y el casillero 12 de la tabla, el equipo eslovaco llega con margen para asegurar el objetivo sin sobresaltos.

El historial entre Moldavia y Eslovaquia

El historial reciente es claramente favorable a Eslovaquia: de los cuatro cruces disputados, se impuso en tres y Moldavia solo ganó uno. En goles también manda el equipo eslovaco, con 7 convertidos contra 4 recibidos. El antecedente más próximo es justamente el 2-0 de Eslovaquia como local ante Moldavia, el mismo resultado que marcó el arranque de la fase de grupos.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Eslovaquia vs. Moldavia2-0UEFA Nations League
05/09/2001Eslovaquia vs. Moldavia4-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2000Moldavia vs. Eslovaquia0-1UEFA World Cup Qualifiers
05/02/2000Moldavia vs. Eslovaquia2-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
  • Eslovaquia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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