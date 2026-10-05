Dónde ver EN VIVO Moldavia vs. Eslovaquia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Moldavia y Eslovaquia se vuelven a cruzar este martes 6 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado en la jornada anterior de la Liga de Naciones.
No hay mucho margen para la sorpresa en la zona baja de la tabla, pero cada punto cuenta para escalar posiciones antes de que termine el grupo. Eslovaquia llega con la chance de sacar distancia en la clasificación.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Moldavia llega golpeado anímicamente pese al triunfo reciente: ganó 2-1 como visitante ante Kazajistán, after haber empatado 1-1 de local con Islas Feroe y de haber caído 0-2 justamente ante Eslovaquia en el duelo anterior. Son 4 puntos en tres fechas y el puesto 32 de 54 en la tabla general, un andar irregular que necesita ordenarse si quiere meterse en zona de ascenso de grupo.
Eslovaquia, en cambio, llega como favorito después de un empate 1-1 de visitante frente a Islas Feroe que le cortó una racha positiva. Antes había goleado 2-1 de local a Kazajistán y abrió la ventana de resultados con el 2-0 sobre este mismo rival. Con 7 unidades y el casillero 12 de la tabla, el equipo eslovaco llega con margen para asegurar el objetivo sin sobresaltos.
El historial entre Moldavia y Eslovaquia
El historial reciente es claramente favorable a Eslovaquia: de los cuatro cruces disputados, se impuso en tres y Moldavia solo ganó uno. En goles también manda el equipo eslovaco, con 7 convertidos contra 4 recibidos. El antecedente más próximo es justamente el 2-0 de Eslovaquia como local ante Moldavia, el mismo resultado que marcó el arranque de la fase de grupos.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovaquia vs. Moldavia
|2-0
|UEFA Nations League
|05/09/2001
|Eslovaquia vs. Moldavia
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/02/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|2-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovaquia suma 7 puntos en el torneo.