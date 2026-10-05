Dónde ver EN VIVO Moldavia vs. Eslovaquia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia y Eslovaquia se vuelven a cruzar este martes 6 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado en la jornada anterior de la Liga de Naciones.

No hay mucho margen para la sorpresa en la zona baja de la tabla, pero cada punto cuenta para escalar posiciones antes de que termine el grupo. Eslovaquia llega con la chance de sacar distancia en la clasificación.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega golpeado anímicamente pese al triunfo reciente: ganó 2-1 como visitante ante Kazajistán, after haber empatado 1-1 de local con Islas Feroe y de haber caído 0-2 justamente ante Eslovaquia en el duelo anterior. Son 4 puntos en tres fechas y el puesto 32 de 54 en la tabla general, un andar irregular que necesita ordenarse si quiere meterse en zona de ascenso de grupo.

Eslovaquia, en cambio, llega como favorito después de un empate 1-1 de visitante frente a Islas Feroe que le cortó una racha positiva. Antes había goleado 2-1 de local a Kazajistán y abrió la ventana de resultados con el 2-0 sobre este mismo rival. Con 7 unidades y el casillero 12 de la tabla, el equipo eslovaco llega con margen para asegurar el objetivo sin sobresaltos.

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El historial entre Moldavia y Eslovaquia

El historial reciente es claramente favorable a Eslovaquia: de los cuatro cruces disputados, se impuso en tres y Moldavia solo ganó uno. En goles también manda el equipo eslovaco, con 7 convertidos contra 4 recibidos. El antecedente más próximo es justamente el 2-0 de Eslovaquia como local ante Moldavia, el mismo resultado que marcó el arranque de la fase de grupos.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovaquia vs. Moldavia 2-0 UEFA Nations League 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis