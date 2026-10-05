Dónde ver EN VIVO Albania vs. San Marino por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania recibe el martes 6 de octubre a un San Marino que todavía no sumó ni un punto en esta Liga de Naciones, y la historia entre ambos no deja mucho margen para la sorpresa.
La jornada 4 del certamen pone cara a cara al dueño de la zona y al colista absoluto del torneo entre 54 selecciones. Para Albania es la chance de reacomodarse tras un tropiezo, mientras que San Marino solo busca evitar otra goleada.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Albania llega golpeada después de caer 1-2 de visitante ante Finlandia, resultado que cortó una racha de dos triunfos consecutivos, uno de ellos justamente ante este mismo rival por 3-0. Con 6 puntos y el 17° puesto, el equipo necesita reencauzar el funcionamiento en condición de local.
San Marino no conoce la victoria ni siquiera el empate en lo que va del certamen. Cayó 0-4 ante Bielorrusia en su última presentación, después de un 0-3 frente a Albania y un 0-7 contra Finlandia. Sin puntos y último entre las 54 selecciones, llega a este partido con el objetivo mínimo de achicar la diferencia en el marcador.
El historial entre Albania y San Marino
El historial es completamente favorable a Albania: de los cinco enfrentamientos entre ambos, ganó los cinco y nunca permitió que San Marino le convierta un gol, con un acumulado de 16-0. El antecedente más cercano es además reciente: hace apenas unos días, el 29 de septiembre, Albania se impuso 3-0 jugando de visitante.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|San Marino vs. Albania
|0-3
|UEFA Nations League
|08/09/2021
|Albania vs. San Marino
|5-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/03/2021
|San Marino vs. Albania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/06/2014
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
|15/08/2006
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Albania suma 6 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.