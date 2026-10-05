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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Albania vs. San Marino por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. San Marino, Liga de Naciones
Albania vs. San Marino, Liga de Naciones

Albania recibe el martes 6 de octubre a un San Marino que todavía no sumó ni un punto en esta Liga de Naciones, y la historia entre ambos no deja mucho margen para la sorpresa.

La jornada 4 del certamen pone cara a cara al dueño de la zona y al colista absoluto del torneo entre 54 selecciones. Para Albania es la chance de reacomodarse tras un tropiezo, mientras que San Marino solo busca evitar otra goleada.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Albania llega golpeada después de caer 1-2 de visitante ante Finlandia, resultado que cortó una racha de dos triunfos consecutivos, uno de ellos justamente ante este mismo rival por 3-0. Con 6 puntos y el 17° puesto, el equipo necesita reencauzar el funcionamiento en condición de local.

San Marino no conoce la victoria ni siquiera el empate en lo que va del certamen. Cayó 0-4 ante Bielorrusia en su última presentación, después de un 0-3 frente a Albania y un 0-7 contra Finlandia. Sin puntos y último entre las 54 selecciones, llega a este partido con el objetivo mínimo de achicar la diferencia en el marcador.

El historial entre Albania y San Marino

El historial es completamente favorable a Albania: de los cinco enfrentamientos entre ambos, ganó los cinco y nunca permitió que San Marino le convierta un gol, con un acumulado de 16-0. El antecedente más cercano es además reciente: hace apenas unos días, el 29 de septiembre, Albania se impuso 3-0 jugando de visitante.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026San Marino vs. Albania0-3UEFA Nations League
08/09/2021Albania vs. San Marino5-0UEFA World Cup Qualifiers
31/03/2021San Marino vs. Albania0-2UEFA World Cup Qualifiers
08/06/2014San Marino vs. Albania0-3Friendlies
15/08/2006San Marino vs. Albania0-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Albania suma 6 puntos en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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