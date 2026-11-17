Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca llega golpeando la puerta de la clasificación con un triunfazo goleador y quiere confirmar que su momento no fue casualidad. Noruega, en cambio, necesita frenar la caída porque los números ya empiezan a pesarle en la tabla.

No es una final, pero en la Liga de Naciones cada punto ordena el camino hacia la próxima fase y ninguno de los dos quiere llegar a la última fecha dependiendo de otros resultados.

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca viene de dar un golpe grande: le ganó 4-1 a Portugal de visitante, después de haber sumado otro triunfo ante Gales. Antes había perdido en casa justamente contra los portugueses, pero esa racha de dos victorias seguidas le cambió el humor y la ubica con 9 puntos en el grupo.

Noruega no logra encontrar continuidad. Ganó su último partido como local ante Gales por 3-1, pero antes había encadenado dos derrotas, contra Portugal y contra los galeses, que la dejaron con apenas 6 unidades y 32° en la tabla general.

El historial entre Dinamarca y Noruega

El historial es amplio y favorece claramente a los daneses: de 13 enfrentamientos, ganaron 8, Noruega se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es elocuente, 23 a 14 a favor de Dinamarca.

El antecedente más reciente, de septiembre de 2026, lo ganó Noruega 3-2, cortando una racha de triunfos daneses que incluía un 3-1 en 2024. La paridad reciente contrasta con la ventaja histórica, y eso le pone un condimento extra al cruce.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Noruega vs. Dinamarca 3-2 UEFA Nations League 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Dinamarca suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Noruega suma 6 puntos en el torneo.