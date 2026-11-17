Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca llega golpeando la puerta de la clasificación con un triunfazo goleador y quiere confirmar que su momento no fue casualidad. Noruega, en cambio, necesita frenar la caída porque los números ya empiezan a pesarle en la tabla.
No es una final, pero en la Liga de Naciones cada punto ordena el camino hacia la próxima fase y ninguno de los dos quiere llegar a la última fecha dependiendo de otros resultados.
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca viene de dar un golpe grande: le ganó 4-1 a Portugal de visitante, después de haber sumado otro triunfo ante Gales. Antes había perdido en casa justamente contra los portugueses, pero esa racha de dos victorias seguidas le cambió el humor y la ubica con 9 puntos en el grupo.
Noruega no logra encontrar continuidad. Ganó su último partido como local ante Gales por 3-1, pero antes había encadenado dos derrotas, contra Portugal y contra los galeses, que la dejaron con apenas 6 unidades y 32° en la tabla general.
El historial entre Dinamarca y Noruega
El historial es amplio y favorece claramente a los daneses: de 13 enfrentamientos, ganaron 8, Noruega se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es elocuente, 23 a 14 a favor de Dinamarca.
El antecedente más reciente, de septiembre de 2026, lo ganó Noruega 3-2, cortando una racha de triunfos daneses que incluía un 3-1 en 2024. La paridad reciente contrasta con la ventaja histórica, y eso le pone un condimento extra al cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Noruega vs. Dinamarca
|3-2
|UEFA Nations League
|08/06/2024
|Dinamarca vs. Noruega
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Dinamarca vs. Noruega
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Dinamarca vs. Noruega
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Noruega vs. Dinamarca
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Noruega vs. Dinamarca
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Dinamarca vs. Noruega
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Noruega vs. Dinamarca
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Dinamarca suma 9 puntos en el torneo.
- Noruega suma 6 puntos en el torneo.