Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Portugal llega golpeado tras una goleada en contra, pero el duelo igual pinta como trámite ante un rival que no logra despegar en el grupo. Gales ya no tiene margen de error y necesita revertir una imagen que viene cada vez peor.

Es la última fecha de la fase de grupos y, aunque los números ya dejaron casi todo definido, hay orgullo de por medio para ambos planteles.

La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado anímicamente. Cayó por goleada ante Noruega en la fecha anterior y en el torneo mezcló una victoria con dos derrotas, una de ellas sin convertir goles en casa. Con apenas 3 puntos en cinco presentaciones y ubicado 43° entre 54 equipos, el equipo galés cierra el año sin margen para la autocrítica liviana.

Portugal, en cambio, venía mostrando otra cara hasta que se topó con una Dinamarca que lo pasó por arriba en su propia cancha, 4-1. Antes de ese traspié había ganado dos seguidos, con una goleada incluida como visitante. Los 12 puntos lo tienen 12° en la tabla general, una posición que le permite cerrar el año con margen aunque el funcionamiento quedó en duda tras el último tropiezo.

El historial entre Gales y Portugal

El historial es una pesadilla para Gales: se enfrentaron tres veces con Portugal y ganó las tres, sin conceder un solo gol en contra. La última vez fue hace apenas un año y medio, con triunfo portugués 1-0. Antes hubo un 2-0 y un 3-0, siempre con el mismo resultado final: alegría lusa.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Portugal vs. Gales 1-0 UEFA Nations League 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis