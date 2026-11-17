Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Portugal llega golpeado tras una goleada en contra, pero el duelo igual pinta como trámite ante un rival que no logra despegar en el grupo. Gales ya no tiene margen de error y necesita revertir una imagen que viene cada vez peor.
Es la última fecha de la fase de grupos y, aunque los números ya dejaron casi todo definido, hay orgullo de por medio para ambos planteles.
La actualidad de ambos equipos
Gales llega golpeado anímicamente. Cayó por goleada ante Noruega en la fecha anterior y en el torneo mezcló una victoria con dos derrotas, una de ellas sin convertir goles en casa. Con apenas 3 puntos en cinco presentaciones y ubicado 43° entre 54 equipos, el equipo galés cierra el año sin margen para la autocrítica liviana.
Portugal, en cambio, venía mostrando otra cara hasta que se topó con una Dinamarca que lo pasó por arriba en su propia cancha, 4-1. Antes de ese traspié había ganado dos seguidos, con una goleada incluida como visitante. Los 12 puntos lo tienen 12° en la tabla general, una posición que le permite cerrar el año con margen aunque el funcionamiento quedó en duda tras el último tropiezo.
El historial entre Gales y Portugal
El historial es una pesadilla para Gales: se enfrentaron tres veces con Portugal y ganó las tres, sin conceder un solo gol en contra. La última vez fue hace apenas un año y medio, con triunfo portugués 1-0. Antes hubo un 2-0 y un 3-0, siempre con el mismo resultado final: alegría lusa.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Portugal vs. Gales
|1-0
|UEFA Nations League
|06/07/2016
|Portugal vs. Gales
|2-0
|UEFA European Championship
|01/06/2000
|Portugal vs. Gales
|3-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Portugal suma 12 puntos en el torneo.