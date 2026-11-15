Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Italia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bélgica llega como favorita, pero Italia viene de ganarle a Francia y no piensa regalar nada en esta fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos se juega la vida en esta jornada, pero sí algo de jerarquía: ganar acá sirve para meter presión en lo que queda del grupo y llegar con mejor ánimo a los partidos definitorios.

La actualidad de ambos equipos

Bélgica llega con la confianza de haber ganado su último compromiso, 2-1 como visitante ante Turquía, aunque en el medio sufrió una goleada dura, 1-4 frente a Francia. Está 18ª con 9 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en otros tramos del año.

Italia, en cambio, llega lanzada: venció 3-1 a Francia de local en su presentación más reciente y antes había goleado también por 3-1 a Turquía. Son dos triunfos consecutivos que la tienen 13ª con 10 unidades, una más que su rival de turno, y con la chance de estirar la racha ante un clásico europeo que siempre suma de más.

El historial entre Bélgica e Italia

El historial entre ambos está apretado para Bélgica: de 16 enfrentamientos, Italia ganó 7, Bélgica 4 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol favorable a los italianos (23 contra 18). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó del lado belga, que se impuso 2-0 en septiembre de 2026 en lo que fue el último cruce directo.

En los duelos previos la paridad fue la norma: hubo un empate 2-2 en 2024 y triunfos alternados en las últimas citas, lo que confirma que no hay un dominio claro de ninguno en el historial reciente.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Italia vs. Bélgica 0-2 UEFA Nations League 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Chipre vs. Montenegro Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Finlandia vs. San Marino Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Bielorrusia vs. Albania Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 España vs. Inglaterra Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Croacia vs. República Checa Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Francia vs. Turquía Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Bélgica suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Italia suma 10 puntos en el torneo.