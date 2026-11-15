Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Italia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bélgica llega como favorita, pero Italia viene de ganarle a Francia y no piensa regalar nada en esta fecha de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos se juega la vida en esta jornada, pero sí algo de jerarquía: ganar acá sirve para meter presión en lo que queda del grupo y llegar con mejor ánimo a los partidos definitorios.
La actualidad de ambos equipos
Bélgica llega con la confianza de haber ganado su último compromiso, 2-1 como visitante ante Turquía, aunque en el medio sufrió una goleada dura, 1-4 frente a Francia. Está 18ª con 9 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en otros tramos del año.
Italia, en cambio, llega lanzada: venció 3-1 a Francia de local en su presentación más reciente y antes había goleado también por 3-1 a Turquía. Son dos triunfos consecutivos que la tienen 13ª con 10 unidades, una más que su rival de turno, y con la chance de estirar la racha ante un clásico europeo que siempre suma de más.
El historial entre Bélgica e Italia
El historial entre ambos está apretado para Bélgica: de 16 enfrentamientos, Italia ganó 7, Bélgica 4 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol favorable a los italianos (23 contra 18). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó del lado belga, que se impuso 2-0 en septiembre de 2026 en lo que fue el último cruce directo.
En los duelos previos la paridad fue la norma: hubo un empate 2-2 en 2024 y triunfos alternados en las últimas citas, lo que confirma que no hay un dominio claro de ninguno en el historial reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Italia vs. Bélgica
|0-2
|UEFA Nations League
|14/11/2024
|Bélgica vs. Italia
|0-1
|UEFA Nations League
|10/10/2024
|Italia vs. Bélgica
|2-2
|UEFA Nations League
|10/10/2021
|Italia vs. Bélgica
|2-1
|UEFA Nations League
|02/07/2021
|Bélgica vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|13/06/2016
|Bélgica vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|13/11/2015
|Bélgica vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|30/05/2008
|Italia vs. Bélgica
|3-1
|Friendlies
|14/06/2000
|Italia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|12/11/1999
|Italia vs. Bélgica
|1-3
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bélgica suma 9 puntos en el torneo.
- Italia suma 10 puntos en el torneo.