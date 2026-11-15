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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Italia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Italy, Liga de Naciones
Belgium vs. Italy, Liga de Naciones

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bélgica llega como favorita, pero Italia viene de ganarle a Francia y no piensa regalar nada en esta fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos se juega la vida en esta jornada, pero sí algo de jerarquía: ganar acá sirve para meter presión en lo que queda del grupo y llegar con mejor ánimo a los partidos definitorios.

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La actualidad de ambos equipos

Bélgica llega con la confianza de haber ganado su último compromiso, 2-1 como visitante ante Turquía, aunque en el medio sufrió una goleada dura, 1-4 frente a Francia. Está 18ª con 9 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en otros tramos del año.

Italia, en cambio, llega lanzada: venció 3-1 a Francia de local en su presentación más reciente y antes había goleado también por 3-1 a Turquía. Son dos triunfos consecutivos que la tienen 13ª con 10 unidades, una más que su rival de turno, y con la chance de estirar la racha ante un clásico europeo que siempre suma de más.

El historial entre Bélgica e Italia

El historial entre ambos está apretado para Bélgica: de 16 enfrentamientos, Italia ganó 7, Bélgica 4 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol favorable a los italianos (23 contra 18). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó del lado belga, que se impuso 2-0 en septiembre de 2026 en lo que fue el último cruce directo.

En los duelos previos la paridad fue la norma: hubo un empate 2-2 en 2024 y triunfos alternados en las últimas citas, lo que confirma que no hay un dominio claro de ninguno en el historial reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Italia vs. Bélgica0-2UEFA Nations League
14/11/2024Bélgica vs. Italia0-1UEFA Nations League
10/10/2024Italia vs. Bélgica2-2UEFA Nations League
10/10/2021Italia vs. Bélgica2-1UEFA Nations League
02/07/2021Bélgica vs. Italia1-2UEFA European Championship
13/06/2016Bélgica vs. Italia0-2UEFA European Championship
13/11/2015Bélgica vs. Italia3-1Friendlies
30/05/2008Italia vs. Bélgica3-1Friendlies
14/06/2000Italia vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
12/11/1999Italia vs. Bélgica1-3Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Bélgica suma 9 puntos en el torneo.
  • Italia suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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