Dónde ver EN VIVO Croacia vs. República Checa por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen de error: Croacia y República Checa cierran una fase que ya les quedó cuesta arriba y necesitan ganar para no despedirse sin puntos de peso.

El invicto quedó lejos para ambos, pero hay algo en juego: cerrar el año con una victoria que al menos ordene el orgullo antes de pensar en lo que viene.

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, incluido un contundente 0-7 ante Inglaterra que todavía pesa, y aunque sumó algo de puntos al principio, hoy está 44ª con apenas 3 unidades en cinco presentaciones. La caída ante los ingleses en la fecha pasada confirma que el funcionamiento no termina de aparecer.

República Checa no está mejor. Sin victorias en el certamen y sin puntos sumados, acumula derrotas ante España e Inglaterra que la dejan 52ª entre 54 equipos. El 0-2 más reciente ante España, de local, muestra que ni siquiera jugando en casa logró revertir la imagen.

El historial entre Croacia y República Checa

El historial es ampliamente favorable a Croacia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos directos y nunca perdió ante República Checa, que no conoce la victoria en esta serie. Hubo 4 empates y una diferencia de gol clara a favor de los croatas, que convirtieron 15 goles contra 8 del rival.

El antecedente más reciente, de septiembre de este año, terminó 2-1 a favor de Croacia, y el anterior fue un 0-0. La tendencia marca paridad en algunos cruces, pero cuando Croacia gana, suele hacerlo con claridad, como en aquel 5-1 de 2025.

Publicidad

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 República Checa vs. Croacia 1-2 UEFA Nations League 09/10/2025 República Checa vs. Croacia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 09/06/2025 Croacia vs. República Checa 5-1 UEFA World Cup Qualifiers 18/06/2021 Croacia vs. República Checa 1-1 UEFA European Championship 17/06/2016 República Checa vs. Croacia 2-2 UEFA European Championship 09/02/2011 Croacia vs. República Checa 4-2 Friendlies 11/12/1996 Croacia vs. República Checa 1-1 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Chipre vs. Montenegro Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Finlandia vs. San Marino Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Bielorrusia vs. Albania Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 España vs. Inglaterra Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Francia vs. Turquía Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bélgica vs. Italia Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Croacia suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. República Checa suma 0 puntos en el torneo.