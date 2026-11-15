Dónde ver EN VIVO Croacia vs. República Checa por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen de error: Croacia y República Checa cierran una fase que ya les quedó cuesta arriba y necesitan ganar para no despedirse sin puntos de peso.
El invicto quedó lejos para ambos, pero hay algo en juego: cerrar el año con una victoria que al menos ordene el orgullo antes de pensar en lo que viene.
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, incluido un contundente 0-7 ante Inglaterra que todavía pesa, y aunque sumó algo de puntos al principio, hoy está 44ª con apenas 3 unidades en cinco presentaciones. La caída ante los ingleses en la fecha pasada confirma que el funcionamiento no termina de aparecer.
República Checa no está mejor. Sin victorias en el certamen y sin puntos sumados, acumula derrotas ante España e Inglaterra que la dejan 52ª entre 54 equipos. El 0-2 más reciente ante España, de local, muestra que ni siquiera jugando en casa logró revertir la imagen.
El historial entre Croacia y República Checa
El historial es ampliamente favorable a Croacia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos directos y nunca perdió ante República Checa, que no conoce la victoria en esta serie. Hubo 4 empates y una diferencia de gol clara a favor de los croatas, que convirtieron 15 goles contra 8 del rival.
El antecedente más reciente, de septiembre de este año, terminó 2-1 a favor de Croacia, y el anterior fue un 0-0. La tendencia marca paridad en algunos cruces, pero cuando Croacia gana, suele hacerlo con claridad, como en aquel 5-1 de 2025.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|República Checa vs. Croacia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/10/2025
|República Checa vs. Croacia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/06/2025
|Croacia vs. República Checa
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|18/06/2021
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|UEFA European Championship
|17/06/2016
|República Checa vs. Croacia
|2-2
|UEFA European Championship
|09/02/2011
|Croacia vs. República Checa
|4-2
|Friendlies
|11/12/1996
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- República Checa suma 0 puntos en el torneo.