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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. República Checa por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones
Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen de error: Croacia y República Checa cierran una fase que ya les quedó cuesta arriba y necesitan ganar para no despedirse sin puntos de peso.

El invicto quedó lejos para ambos, pero hay algo en juego: cerrar el año con una victoria que al menos ordene el orgullo antes de pensar en lo que viene.

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La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, incluido un contundente 0-7 ante Inglaterra que todavía pesa, y aunque sumó algo de puntos al principio, hoy está 44ª con apenas 3 unidades en cinco presentaciones. La caída ante los ingleses en la fecha pasada confirma que el funcionamiento no termina de aparecer.

República Checa no está mejor. Sin victorias en el certamen y sin puntos sumados, acumula derrotas ante España e Inglaterra que la dejan 52ª entre 54 equipos. El 0-2 más reciente ante España, de local, muestra que ni siquiera jugando en casa logró revertir la imagen.

El historial entre Croacia y República Checa

El historial es ampliamente favorable a Croacia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos directos y nunca perdió ante República Checa, que no conoce la victoria en esta serie. Hubo 4 empates y una diferencia de gol clara a favor de los croatas, que convirtieron 15 goles contra 8 del rival.

El antecedente más reciente, de septiembre de este año, terminó 2-1 a favor de Croacia, y el anterior fue un 0-0. La tendencia marca paridad en algunos cruces, pero cuando Croacia gana, suele hacerlo con claridad, como en aquel 5-1 de 2025.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026República Checa vs. Croacia1-2UEFA Nations League
09/10/2025República Checa vs. Croacia0-0UEFA World Cup Qualifiers
09/06/2025Croacia vs. República Checa5-1UEFA World Cup Qualifiers
18/06/2021Croacia vs. República Checa1-1UEFA European Championship
17/06/2016República Checa vs. Croacia2-2UEFA European Championship
09/02/2011Croacia vs. República Checa4-2Friendlies
11/12/1996Croacia vs. República Checa1-1Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • República Checa suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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