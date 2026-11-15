Dónde ver EN VIVO España vs. Inglaterra por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hace falta forzar el relato: España le lleva tres puntos a Inglaterra en la tabla y ambas llegan invictas en su racha reciente, así que el que gane se queda con un argumento fuerte para la fase final.
El primer puesto del grupo está en juego y, con apenas una fecha más por delante, ninguna de las dos quiere depender de otros resultados para clasificar.
La actualidad de ambos equipos
España llega como líder y sin sobresaltos: encadenó tres triunfos seguidos, el último un 2-0 afuera ante República Checa, y acumula 15 puntos en cinco presentaciones. Ese andar sólido la pone como favorita para este cruce, más allá de que enfrente al equipo que viene de meterle siete goles a Croacia hace apenas un mes.
Inglaterra no se queda atrás en efectividad: también ganó sus últimos tres partidos, incluido ese 7-0 clamoroso sobre Croacia y un 3-0 cómodo ante los checos. Está quinta con 12 unidades, a tres del líder, y una victoria en España la metería de lleno en la pelea por la cima del grupo.
El historial entre España e Inglaterra
El historial entre ambas selecciones es parejo pero con leve ventaja inglesa: de 29 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14 y España 12, con 4 empates en el medio. En goles también manda el equipo inglés, 48 contra 37.
El antecedente más reciente, de septiembre pasado, quedó para España, que se impuso 3-2 como visitante. Antes de eso la historia se reparte triunfos de los dos lados, sin que ninguno logre sacar una diferencia clara en las últimas citas.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Inglaterra vs. España
|2-3
|UEFA Nations League
|14/07/2024
|España vs. Inglaterra
|2-1
|UEFA European Championship
|15/10/2018
|España vs. Inglaterra
|2-3
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Inglaterra vs. España
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2016
|Inglaterra vs. España
|2-2
|Friendlies
|13/11/2015
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|12/11/2011
|Inglaterra vs. España
|1-0
|Friendlies
|11/02/2009
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|06/02/2007
|Inglaterra vs. España
|0-1
|Friendlies
|16/11/2004
|España vs. Inglaterra
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
- Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.