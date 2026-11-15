Dónde ver EN VIVO España vs. Inglaterra por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hace falta forzar el relato: España le lleva tres puntos a Inglaterra en la tabla y ambas llegan invictas en su racha reciente, así que el que gane se queda con un argumento fuerte para la fase final.

El primer puesto del grupo está en juego y, con apenas una fecha más por delante, ninguna de las dos quiere depender de otros resultados para clasificar.

La actualidad de ambos equipos

España llega como líder y sin sobresaltos: encadenó tres triunfos seguidos, el último un 2-0 afuera ante República Checa, y acumula 15 puntos en cinco presentaciones. Ese andar sólido la pone como favorita para este cruce, más allá de que enfrente al equipo que viene de meterle siete goles a Croacia hace apenas un mes.

Inglaterra no se queda atrás en efectividad: también ganó sus últimos tres partidos, incluido ese 7-0 clamoroso sobre Croacia y un 3-0 cómodo ante los checos. Está quinta con 12 unidades, a tres del líder, y una victoria en España la metería de lleno en la pelea por la cima del grupo.

El historial entre España e Inglaterra

El historial entre ambas selecciones es parejo pero con leve ventaja inglesa: de 29 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14 y España 12, con 4 empates en el medio. En goles también manda el equipo inglés, 48 contra 37.

El antecedente más reciente, de septiembre pasado, quedó para España, que se impuso 3-2 como visitante. Antes de eso la historia se reparte triunfos de los dos lados, sin que ninguno logre sacar una diferencia clara en las últimas citas.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Inglaterra vs. España 2-3 UEFA Nations League 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Chipre vs. Montenegro Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Finlandia vs. San Marino Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Bielorrusia vs. Albania Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Croacia vs. República Checa Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Francia vs. Turquía Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bélgica vs. Italia Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.

suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa. Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.