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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO España vs. Inglaterra por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Spain vs. England, Liga de Naciones
Spain vs. England, Liga de Naciones

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hace falta forzar el relato: España le lleva tres puntos a Inglaterra en la tabla y ambas llegan invictas en su racha reciente, así que el que gane se queda con un argumento fuerte para la fase final.

El primer puesto del grupo está en juego y, con apenas una fecha más por delante, ninguna de las dos quiere depender de otros resultados para clasificar.

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La actualidad de ambos equipos

España llega como líder y sin sobresaltos: encadenó tres triunfos seguidos, el último un 2-0 afuera ante República Checa, y acumula 15 puntos en cinco presentaciones. Ese andar sólido la pone como favorita para este cruce, más allá de que enfrente al equipo que viene de meterle siete goles a Croacia hace apenas un mes.

Inglaterra no se queda atrás en efectividad: también ganó sus últimos tres partidos, incluido ese 7-0 clamoroso sobre Croacia y un 3-0 cómodo ante los checos. Está quinta con 12 unidades, a tres del líder, y una victoria en España la metería de lleno en la pelea por la cima del grupo.

El historial entre España e Inglaterra

El historial entre ambas selecciones es parejo pero con leve ventaja inglesa: de 29 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14 y España 12, con 4 empates en el medio. En goles también manda el equipo inglés, 48 contra 37.

El antecedente más reciente, de septiembre pasado, quedó para España, que se impuso 3-2 como visitante. Antes de eso la historia se reparte triunfos de los dos lados, sin que ninguno logre sacar una diferencia clara en las últimas citas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Inglaterra vs. España2-3UEFA Nations League
14/07/2024España vs. Inglaterra2-1UEFA European Championship
15/10/2018España vs. Inglaterra2-3UEFA Nations League
08/09/2018Inglaterra vs. España1-2UEFA Nations League
15/11/2016Inglaterra vs. España2-2Friendlies
13/11/2015España vs. Inglaterra2-0Friendlies
12/11/2011Inglaterra vs. España1-0Friendlies
11/02/2009España vs. Inglaterra2-0Friendlies
06/02/2007Inglaterra vs. España0-1Friendlies
16/11/2004España vs. Inglaterra1-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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