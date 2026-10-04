Dónde ver EN VIVO Francia vs. Bélgica por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Francia y Bélgica se cruzan por segunda vez en menos de diez días, algo poco habitual en la Liga de Naciones. El resultado de aquel último duelo todavía está fresco y le agrega morbo a la revancha.

Ambos llegan a la cuarta fecha del grupo con el objetivo de asegurar un lugar cómodo en la tabla antes de que el torneo entre en su recta final. Francia quiere confirmar que el buen cierre de septiembre no fue casualidad, mientras Bélgica necesita reaccionar rápido para no quedar relegada.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia llega con sensaciones mixtas: después de ganarle dos veces seguidas a Turquía y a Bélgica como visitante, dejó escapar puntos en casa al empatar 1-1 con Italia. Son 7 unidades en tres presentaciones, un arranque sólido aunque con margen para mejorar, sobre todo de local, que es justamente donde ahora necesita hacer valer la localía ante los belgas.

Bélgica, en cambio, mostró una reacción inmediata tras perder con Francia: goleó 3-0 a Turquía en su última salida y llegó a los 6 puntos en el grupo. Antes de ese traspié ante los franceses, había ganado como visitante en Italia, así que el equipo belga alterna partidos de gran nivel con bajones puntuales, algo que lo mantiene expectante en la tabla pero sin margen para relajarse.

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El historial entre Francia y Bélgica

El historial es claramente favorable a Francia: de los 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, los franceses se quedaron con 14 triunfos por apenas 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo confirma, 46 contra 27 a favor de los franceses.

El antecedente más cercano es justamente el que se jugó hace apenas una semana, cuando Francia se impuso 1-0 de visitante. Antes de eso, los cruces vinieron parejos: triunfos cortos, empates sin goles y algún resultado abultado como el 3-4 de 2015, que recuerda que Bélgica también sabe hacerle daño a los franceses cuando se lo propone.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Bélgica vs. Francia 0-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Bélgica vs. Francia 1-2 UEFA Nations League 09/09/2024 Francia vs. Bélgica 2-0 UEFA Nations League 01/07/2024 Francia vs. Bélgica 1-0 UEFA European Championship 07/10/2021 Bélgica vs. Francia 2-3 UEFA Nations League 10/07/2018 Francia vs. Bélgica 1-0 FIFA World Cup 07/06/2015 Francia vs. Bélgica 3-4 Friendlies 14/08/2013 Bélgica vs. Francia 0-0 Friendlies 15/11/2011 Francia vs. Bélgica 0-0 Friendlies 18/02/2004 Bélgica vs. Francia 0-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Francia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Bélgica suma 6 puntos en el torneo.