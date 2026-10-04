Dónde ver EN VIVO Francia vs. Bélgica por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El lunes 5 de octubre, Francia y Bélgica se cruzan por segunda vez en menos de diez días, algo poco habitual en la Liga de Naciones. El resultado de aquel último duelo todavía está fresco y le agrega morbo a la revancha.
Ambos llegan a la cuarta fecha del grupo con el objetivo de asegurar un lugar cómodo en la tabla antes de que el torneo entre en su recta final. Francia quiere confirmar que el buen cierre de septiembre no fue casualidad, mientras Bélgica necesita reaccionar rápido para no quedar relegada.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Francia llega con sensaciones mixtas: después de ganarle dos veces seguidas a Turquía y a Bélgica como visitante, dejó escapar puntos en casa al empatar 1-1 con Italia. Son 7 unidades en tres presentaciones, un arranque sólido aunque con margen para mejorar, sobre todo de local, que es justamente donde ahora necesita hacer valer la localía ante los belgas.
Bélgica, en cambio, mostró una reacción inmediata tras perder con Francia: goleó 3-0 a Turquía en su última salida y llegó a los 6 puntos en el grupo. Antes de ese traspié ante los franceses, había ganado como visitante en Italia, así que el equipo belga alterna partidos de gran nivel con bajones puntuales, algo que lo mantiene expectante en la tabla pero sin margen para relajarse.
El historial entre Francia y Bélgica
El historial es claramente favorable a Francia: de los 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, los franceses se quedaron con 14 triunfos por apenas 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo confirma, 46 contra 27 a favor de los franceses.
El antecedente más cercano es justamente el que se jugó hace apenas una semana, cuando Francia se impuso 1-0 de visitante. Antes de eso, los cruces vinieron parejos: triunfos cortos, empates sin goles y algún resultado abultado como el 3-4 de 2015, que recuerda que Bélgica también sabe hacerle daño a los franceses cuando se lo propone.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Bélgica vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2024
|Bélgica vs. Francia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2024
|Francia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA Nations League
|01/07/2024
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|UEFA European Championship
|07/10/2021
|Bélgica vs. Francia
|2-3
|UEFA Nations League
|10/07/2018
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|FIFA World Cup
|07/06/2015
|Francia vs. Bélgica
|3-4
|Friendlies
|14/08/2013
|Bélgica vs. Francia
|0-0
|Friendlies
|15/11/2011
|Francia vs. Bélgica
|0-0
|Friendlies
|18/02/2004
|Bélgica vs. Francia
|0-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Francia suma 7 puntos en el torneo.
- Bélgica suma 6 puntos en el torneo.