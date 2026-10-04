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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Bélgica por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Belgium, Liga de Naciones
France vs. Belgium, Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Francia y Bélgica se cruzan por segunda vez en menos de diez días, algo poco habitual en la Liga de Naciones. El resultado de aquel último duelo todavía está fresco y le agrega morbo a la revancha.

Ambos llegan a la cuarta fecha del grupo con el objetivo de asegurar un lugar cómodo en la tabla antes de que el torneo entre en su recta final. Francia quiere confirmar que el buen cierre de septiembre no fue casualidad, mientras Bélgica necesita reaccionar rápido para no quedar relegada.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia llega con sensaciones mixtas: después de ganarle dos veces seguidas a Turquía y a Bélgica como visitante, dejó escapar puntos en casa al empatar 1-1 con Italia. Son 7 unidades en tres presentaciones, un arranque sólido aunque con margen para mejorar, sobre todo de local, que es justamente donde ahora necesita hacer valer la localía ante los belgas.

Bélgica, en cambio, mostró una reacción inmediata tras perder con Francia: goleó 3-0 a Turquía en su última salida y llegó a los 6 puntos en el grupo. Antes de ese traspié ante los franceses, había ganado como visitante en Italia, así que el equipo belga alterna partidos de gran nivel con bajones puntuales, algo que lo mantiene expectante en la tabla pero sin margen para relajarse.

El historial entre Francia y Bélgica

El historial es claramente favorable a Francia: de los 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, los franceses se quedaron con 14 triunfos por apenas 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo confirma, 46 contra 27 a favor de los franceses.

El antecedente más cercano es justamente el que se jugó hace apenas una semana, cuando Francia se impuso 1-0 de visitante. Antes de eso, los cruces vinieron parejos: triunfos cortos, empates sin goles y algún resultado abultado como el 3-4 de 2015, que recuerda que Bélgica también sabe hacerle daño a los franceses cuando se lo propone.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Bélgica vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2024Bélgica vs. Francia1-2UEFA Nations League
09/09/2024Francia vs. Bélgica2-0UEFA Nations League
01/07/2024Francia vs. Bélgica1-0UEFA European Championship
07/10/2021Bélgica vs. Francia2-3UEFA Nations League
10/07/2018Francia vs. Bélgica1-0FIFA World Cup
07/06/2015Francia vs. Bélgica3-4Friendlies
14/08/2013Bélgica vs. Francia0-0Friendlies
15/11/2011Francia vs. Bélgica0-0Friendlies
18/02/2004Bélgica vs. Francia0-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Francia suma 7 puntos en el torneo.
  • Bélgica suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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