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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Germany, Liga de Naciones
Greece vs. Germany, Liga de Naciones

Grecia llega con el envión de haber dejado en el camino a la propia Alemania hace una semana, y este domingo 4 de octubre tiene la chance de repetirlo en la Liga de Naciones.

Es la jornada 4 del torneo y ambos equipos necesitan sumar para acomodarse en la tabla de su grupo. Alemania quiere dar vuelta la página después de la caída reciente y Grecia busca confirmar que no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa un buen momento: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes había goleado la agenda con dos triunfos seguidos, incluido ese 1-0 ante Alemania y otro ante Serbia. Con 7 puntos en 3 partidos, se ubica noveno y llega con confianza a este cruce.

Alemania, en cambio, tuvo un cierre de fecha irregular. Ganó 2-0 como local ante Serbia, pero antes había caído justamente contra Grecia y empatado con Países Bajos. Con 4 puntos en 3 presentaciones y la posición 26, necesita mostrar otra cara para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos es claramente favorable para Alemania: de 11 enfrentamientos ganó 7, Grecia se quedó con 1 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles de 23 a 11. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en el cruce del 27 de septiembre pasado, con Alemania de local, Grecia se impuso 1-0, un resultado que todavía resuena en la previa de este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Alemania vs. Grecia0-1UEFA Nations League
07/06/2024Alemania vs. Grecia2-1Friendlies
22/06/2012Alemania vs. Grecia4-2UEFA European Championship
28/03/2001Grecia vs. Alemania2-4UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Alemania vs. Grecia2-0UEFA World Cup Qualifiers
17/06/1980Grecia vs. Alemania0-0UEFA European Championship
11/10/1975Alemania vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
20/11/1974Grecia vs. Alemania2-2UEFA European Championship Qualifiers
22/11/1970Grecia vs. Alemania1-3Friendlies
22/10/1961Alemania vs. Grecia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Grecia suma 7 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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