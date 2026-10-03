Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia llega con el envión de haber dejado en el camino a la propia Alemania hace una semana, y este domingo 4 de octubre tiene la chance de repetirlo en la Liga de Naciones.
Es la jornada 4 del torneo y ambos equipos necesitan sumar para acomodarse en la tabla de su grupo. Alemania quiere dar vuelta la página después de la caída reciente y Grecia busca confirmar que no fue casualidad.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Grecia atraviesa un buen momento: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes había goleado la agenda con dos triunfos seguidos, incluido ese 1-0 ante Alemania y otro ante Serbia. Con 7 puntos en 3 partidos, se ubica noveno y llega con confianza a este cruce.
Alemania, en cambio, tuvo un cierre de fecha irregular. Ganó 2-0 como local ante Serbia, pero antes había caído justamente contra Grecia y empatado con Países Bajos. Con 4 puntos en 3 presentaciones y la posición 26, necesita mostrar otra cara para no quedar relegado en la tabla.
El historial entre Grecia y Alemania
El historial entre ambos es claramente favorable para Alemania: de 11 enfrentamientos ganó 7, Grecia se quedó con 1 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles de 23 a 11. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en el cruce del 27 de septiembre pasado, con Alemania de local, Grecia se impuso 1-0, un resultado que todavía resuena en la previa de este nuevo capítulo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Alemania vs. Grecia
|0-1
|UEFA Nations League
|07/06/2024
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|Friendlies
|22/06/2012
|Alemania vs. Grecia
|4-2
|UEFA European Championship
|28/03/2001
|Grecia vs. Alemania
|2-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Alemania vs. Grecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|17/06/1980
|Grecia vs. Alemania
|0-0
|UEFA European Championship
|11/10/1975
|Alemania vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|20/11/1974
|Grecia vs. Alemania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/11/1970
|Grecia vs. Alemania
|1-3
|Friendlies
|22/10/1961
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Grecia suma 7 puntos en el torneo.
- Alemania suma 4 puntos en el torneo.