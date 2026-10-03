Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia llega con el envión de haber dejado en el camino a la propia Alemania hace una semana, y este domingo 4 de octubre tiene la chance de repetirlo en la Liga de Naciones.

Es la jornada 4 del torneo y ambos equipos necesitan sumar para acomodarse en la tabla de su grupo. Alemania quiere dar vuelta la página después de la caída reciente y Grecia busca confirmar que no fue casualidad.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa un buen momento: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes había goleado la agenda con dos triunfos seguidos, incluido ese 1-0 ante Alemania y otro ante Serbia. Con 7 puntos en 3 partidos, se ubica noveno y llega con confianza a este cruce.

Alemania, en cambio, tuvo un cierre de fecha irregular. Ganó 2-0 como local ante Serbia, pero antes había caído justamente contra Grecia y empatado con Países Bajos. Con 4 puntos en 3 presentaciones y la posición 26, necesita mostrar otra cara para no quedar relegado en la tabla.

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El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos es claramente favorable para Alemania: de 11 enfrentamientos ganó 7, Grecia se quedó con 1 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles de 23 a 11. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en el cruce del 27 de septiembre pasado, con Alemania de local, Grecia se impuso 1-0, un resultado que todavía resuena en la previa de este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Alemania vs. Grecia 0-1 UEFA Nations League 07/06/2024 Alemania vs. Grecia 2-1 Friendlies 22/06/2012 Alemania vs. Grecia 4-2 UEFA European Championship 28/03/2001 Grecia vs. Alemania 2-4 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Alemania vs. Grecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 17/06/1980 Grecia vs. Alemania 0-0 UEFA European Championship 11/10/1975 Alemania vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 20/11/1974 Grecia vs. Alemania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 22/11/1970 Grecia vs. Alemania 1-3 Friendlies 22/10/1961 Alemania vs. Grecia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis