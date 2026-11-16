Alineaciones de Grecia y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Grecia viene de caer 0-7 ante Países Bajos y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Serbia viene de caer 1-3 ante Alemania y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Grecia y Serbia
Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Georgios Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Kostas Tsimikas, Christos Zafeiris, Thanasis Androutsos, Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, Vangelis Pavlidis, Andrews Tetteh. DT: Ivan Jovanović.
Serbia (4-3-2-1): Vanja Milinković-Savić, Kosta Nedeljković, Srdjan Babić, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Lazar Samardžić, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Dušan Tadić, Saša Lukić, Mihajlo Cvetković. DT: Veljko Paunović.
La previa de Grecia y Serbia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 3 cruces — Grecia ganó 2, Serbia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 24/09/2026: Serbia 1-2 Grecia