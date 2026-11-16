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Liga de Naciones

Alineaciones de Grecia y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Greece vs. Serbia, Liga de Naciones
Greece vs. Serbia, Liga de Naciones

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Grecia viene de caer 0-7 ante Países Bajos y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Serbia viene de caer 1-3 ante Alemania y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Grecia y Serbia

Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Georgios Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Kostas Tsimikas, Christos Zafeiris, Thanasis Androutsos, Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, Vangelis Pavlidis, Andrews Tetteh. DT: Ivan Jovanović.

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Serbia (4-3-2-1): Vanja Milinković-Savić, Kosta Nedeljković, Srdjan Babić, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Lazar Samardžić, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Dušan Tadić, Saša Lukić, Mihajlo Cvetković. DT: Veljko Paunović.

La previa de Grecia y Serbia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 3 cruces — Grecia ganó 2, Serbia ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 24/09/2026: Serbia 1-2 Grecia
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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