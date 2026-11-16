Alineaciones de Grecia y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Grecia viene de caer 0-7 ante Países Bajos y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Serbia viene de caer 1-3 ante Alemania y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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