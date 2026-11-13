Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes estos dos equipos ya se cruzaron y terminaron 2-2, así que la revancha llega con cuentas pendientes. Para colmo ninguno se puede dar el lujo de relajarse porque la tabla está complicada para ambos.
No es una fecha cualquiera en la Liga de Naciones: con las posiciones tan apretadas, cada punto que se escape puede pesar caro a fin de cuentas.
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos llega golpeado en la tabla pese a haber ganado su último partido. Venía de un 2-1 ante Serbia de visitante y después repitió el resultado de local, pero el empate ante Grecia en la fecha anterior le cortó el envión y lo tiene 17° con apenas 8 puntos en 4 juegos, una posición que incomoda para lo que se espera del equipo.
Grecia, por su parte, no pierde hace tres fechas y eso le dio algo de aire. Empató sin goles ante Alemania de local, antes había igualado justamente contra este rival y en el medio sacó un triunfo como visitante ante los propios alemanes. Está 19°, con la misma cantidad de puntos que su rival de turno, y llega con la confianza de no haber perdido en ese tramo.
El historial entre Países Bajos y Grecia
El historial es ampliamente favorable a los neerlandeses: de los 12 enfrentamientos ganaron 9, Grecia se quedó con uno solo y hubo 2 empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 26 contra 5 a favor de Países Bajos.
El antecedente más reciente es justamente el 2-2 del mes pasado, que cortó una racha de triunfos neerlandeses en los últimos cruces. Antes de eso Países Bajos se había impuesto en sus últimas dos visitas a suelo griego.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Grecia vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|16/10/2023
|Grecia vs. Países Bajos
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2023
|Países Bajos vs. Grecia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/09/2016
|Países Bajos vs. Grecia
|1-2
|Friendlies
|27/04/2004
|Países Bajos vs. Grecia
|4-0
|Friendlies
|04/12/1991
|Grecia vs. Países Bajos
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/11/1990
|Países Bajos vs. Grecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/12/1987
|Grecia vs. Países Bajos
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/1987
|Países Bajos vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/04/1982
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
- Grecia suma 8 puntos en el torneo.