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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones
Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes estos dos equipos ya se cruzaron y terminaron 2-2, así que la revancha llega con cuentas pendientes. Para colmo ninguno se puede dar el lujo de relajarse porque la tabla está complicada para ambos.

No es una fecha cualquiera en la Liga de Naciones: con las posiciones tan apretadas, cada punto que se escape puede pesar caro a fin de cuentas.

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La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega golpeado en la tabla pese a haber ganado su último partido. Venía de un 2-1 ante Serbia de visitante y después repitió el resultado de local, pero el empate ante Grecia en la fecha anterior le cortó el envión y lo tiene 17° con apenas 8 puntos en 4 juegos, una posición que incomoda para lo que se espera del equipo.

Grecia, por su parte, no pierde hace tres fechas y eso le dio algo de aire. Empató sin goles ante Alemania de local, antes había igualado justamente contra este rival y en el medio sacó un triunfo como visitante ante los propios alemanes. Está 19°, con la misma cantidad de puntos que su rival de turno, y llega con la confianza de no haber perdido en ese tramo.

El historial entre Países Bajos y Grecia

El historial es ampliamente favorable a los neerlandeses: de los 12 enfrentamientos ganaron 9, Grecia se quedó con uno solo y hubo 2 empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 26 contra 5 a favor de Países Bajos.

El antecedente más reciente es justamente el 2-2 del mes pasado, que cortó una racha de triunfos neerlandeses en los últimos cruces. Antes de eso Países Bajos se había impuesto en sus últimas dos visitas a suelo griego.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Grecia vs. Países Bajos2-2UEFA Nations League
16/10/2023Grecia vs. Países Bajos0-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2023Países Bajos vs. Grecia3-0UEFA European Championship Qualifiers
01/09/2016Países Bajos vs. Grecia1-2Friendlies
27/04/2004Países Bajos vs. Grecia4-0Friendlies
04/12/1991Grecia vs. Países Bajos0-2UEFA European Championship Qualifiers
21/11/1990Países Bajos vs. Grecia2-0UEFA European Championship Qualifiers
16/12/1987Grecia vs. Países Bajos0-3UEFA European Championship Qualifiers
25/03/1987Países Bajos vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
14/04/1982Países Bajos vs. Grecia1-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
  • Grecia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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