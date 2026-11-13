Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes estos dos equipos ya se cruzaron y terminaron 2-2, así que la revancha llega con cuentas pendientes. Para colmo ninguno se puede dar el lujo de relajarse porque la tabla está complicada para ambos.

No es una fecha cualquiera en la Liga de Naciones: con las posiciones tan apretadas, cada punto que se escape puede pesar caro a fin de cuentas.

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega golpeado en la tabla pese a haber ganado su último partido. Venía de un 2-1 ante Serbia de visitante y después repitió el resultado de local, pero el empate ante Grecia en la fecha anterior le cortó el envión y lo tiene 17° con apenas 8 puntos en 4 juegos, una posición que incomoda para lo que se espera del equipo.

Grecia, por su parte, no pierde hace tres fechas y eso le dio algo de aire. Empató sin goles ante Alemania de local, antes había igualado justamente contra este rival y en el medio sacó un triunfo como visitante ante los propios alemanes. Está 19°, con la misma cantidad de puntos que su rival de turno, y llega con la confianza de no haber perdido en ese tramo.

El historial entre Países Bajos y Grecia

El historial es ampliamente favorable a los neerlandeses: de los 12 enfrentamientos ganaron 9, Grecia se quedó con uno solo y hubo 2 empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 26 contra 5 a favor de Países Bajos.

El antecedente más reciente es justamente el 2-2 del mes pasado, que cortó una racha de triunfos neerlandeses en los últimos cruces. Antes de eso Países Bajos se había impuesto en sus últimas dos visitas a suelo griego.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Grecia vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 16/10/2023 Grecia vs. Países Bajos 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2023 Países Bajos vs. Grecia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 01/09/2016 Países Bajos vs. Grecia 1-2 Friendlies 27/04/2004 Países Bajos vs. Grecia 4-0 Friendlies 04/12/1991 Grecia vs. Países Bajos 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/11/1990 Países Bajos vs. Grecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/12/1987 Grecia vs. Países Bajos 0-3 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/1987 Países Bajos vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/04/1982 Países Bajos vs. Grecia 1-0 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Grecia suma 8 puntos en el torneo.