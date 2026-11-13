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Liga de Naciones

Alineaciones de Países Bajos y Grecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones
Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Países Bajos viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Grecia viene de empatar 0-0 con Alemania y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Países Bajos y Grecia

Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Ian Maatsen, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hecke, Jurriën Timber, Joey Veerman, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo.

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Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Konstantinos Koulierakis, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Kostas Tsimikas, Thanasis Androutsos, Dimitrios Kourbelis, Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis. DT: Ivan Jovanović.

La previa de Países Bajos y Grecia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 12 cruces — Países Bajos ganó 9, Grecia ganó 1 y empataron 2
  • Último antecedente: 01/10/2026: Grecia 2-2 Países Bajos
  • Próximo partido de Países Bajos: vs. Alemania, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Grecia: vs. Serbia, lunes 16 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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