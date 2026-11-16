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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Serbia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Serbia, Liga de Naciones
Greece vs. Serbia, Liga de Naciones

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Grecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Grecia viene de perder 0-7 como visitante ante Países Bajos. El equipo ocupa el puesto 26 con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alemania.

Serbia perdió 1-3 como local ante Alemania en la fecha anterior. Serbia está 50° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos.

El historial entre Grecia y Serbia

Grecia y Serbia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Grecia y 1 de Serbia.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Serbia vs. Grecia1-2UEFA Nations League
18/11/2014Grecia vs. Serbia0-2Friendlies
11/08/2010Serbia vs. Grecia0-1Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Grecia suma 8 puntos en el torneo.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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