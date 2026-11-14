Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Gales por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire apenas seis semanas después del último cruce entre ambos. Noruega llega golpeada y necesita cortar una racha que ya le duele.
Ninguno de los dos llega con margen en la tabla de la Liga de Naciones, así que el orgullo pesa tanto como los puntos. Para Noruega además está el condimento de borrar la derrota reciente ante el mismo rival.
La actualidad de ambos equipos
Noruega no gana hace tres fechas y el funcionamiento preocupa. Cayó con Portugal en dos ocasiones y también perdió contra Gales, así que llega golpeada anímicamente y con la obligación de reaccionar antes de que la distancia con los primeros puestos se vuelva imposible de remontar.
El historial entre Noruega y Gales
El historial es claramente favorable a Gales, que ganó cuatro de los siete enfrentamientos directos contra uno de Noruega, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 13 a 6 a su favor. El antecedente más reciente es justamente el de octubre pasado, cuando Gales se impuso 2-1 de local, un resultado que Noruega todavía tiene fresco y que le gustaría revertir ahora que le toca jugar en casa.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Gales vs. Noruega
|2-1
|UEFA Nations League
|12/11/2011
|Gales vs. Noruega
|4-1
|Friendlies
|06/02/2008
|Gales vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|05/09/2001
|Noruega vs. Gales
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Gales vs. Noruega
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/09/1983
|Noruega vs. Gales
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/09/1982
|Gales vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.