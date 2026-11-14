Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Gales por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire apenas seis semanas después del último cruce entre ambos. Noruega llega golpeada y necesita cortar una racha que ya le duele.

Ninguno de los dos llega con margen en la tabla de la Liga de Naciones, así que el orgullo pesa tanto como los puntos. Para Noruega además está el condimento de borrar la derrota reciente ante el mismo rival.

La actualidad de ambos equipos

Noruega no gana hace tres fechas y el funcionamiento preocupa. Cayó con Portugal en dos ocasiones y también perdió contra Gales, así que llega golpeada anímicamente y con la obligación de reaccionar antes de que la distancia con los primeros puestos se vuelva imposible de remontar.

El historial entre Noruega y Gales

El historial es claramente favorable a Gales, que ganó cuatro de los siete enfrentamientos directos contra uno de Noruega, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 13 a 6 a su favor. El antecedente más reciente es justamente el de octubre pasado, cuando Gales se impuso 2-1 de local, un resultado que Noruega todavía tiene fresco y que le gustaría revertir ahora que le toca jugar en casa.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Gales vs. Noruega 2-1 UEFA Nations League 12/11/2011 Gales vs. Noruega 4-1 Friendlies 06/02/2008 Gales vs. Noruega 3-0 Friendlies 05/09/2001 Noruega vs. Gales 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Gales vs. Noruega 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/09/1983 Noruega vs. Gales 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 22/09/1982 Gales vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

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En síntesis