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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Gales por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Norway vs. Wales, Liga de Naciones
Norway vs. Wales, Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire apenas seis semanas después del último cruce entre ambos. Noruega llega golpeada y necesita cortar una racha que ya le duele.

Ninguno de los dos llega con margen en la tabla de la Liga de Naciones, así que el orgullo pesa tanto como los puntos. Para Noruega además está el condimento de borrar la derrota reciente ante el mismo rival.

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La actualidad de ambos equipos

Noruega no gana hace tres fechas y el funcionamiento preocupa. Cayó con Portugal en dos ocasiones y también perdió contra Gales, así que llega golpeada anímicamente y con la obligación de reaccionar antes de que la distancia con los primeros puestos se vuelva imposible de remontar.

El historial entre Noruega y Gales

El historial es claramente favorable a Gales, que ganó cuatro de los siete enfrentamientos directos contra uno de Noruega, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 13 a 6 a su favor. El antecedente más reciente es justamente el de octubre pasado, cuando Gales se impuso 2-1 de local, un resultado que Noruega todavía tiene fresco y que le gustaría revertir ahora que le toca jugar en casa.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Gales vs. Noruega2-1UEFA Nations League
12/11/2011Gales vs. Noruega4-1Friendlies
06/02/2008Gales vs. Noruega3-0Friendlies
05/09/2001Noruega vs. Gales3-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2000Gales vs. Noruega1-1UEFA World Cup Qualifiers
21/09/1983Noruega vs. Gales0-0UEFA European Championship Qualifiers
22/09/1982Gales vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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