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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones
Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal llega con puntaje perfecto en sus últimas presentaciones y tiene la chance de sellar su clasificación en casa. Dinamarca, en cambio, necesita dar vuelta la historia reciente para seguir con vida en el grupo.

No es un partido cualquiera de la fecha 5: Portugal puede asegurar su lugar en la siguiente fase si suma de local, mientras que para Dinamarca es prácticamente una final para no quedar afuera.

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La actualidad de ambos equipos

Portugal viene de una racha impecable: ganó sus últimos tres partidos, incluido un triunfo como visitante ante esta misma Dinamarca por 4-2. Con 12 puntos y la sexta ubicación, el equipo luso llega entonado y con la confianza de haber resuelto bien el único cruce reciente que lo midió contra este rival.

Dinamarca, en cambio, tiene que digerir esa derrota reciente justamente ante Portugal y buscar revancha inmediata. Igual se repuso rápido con un triunfo ajustado ante Gales, aunque los números no acompañan: solo 6 puntos y el puesto 29 lo dejan con poco margen de error en lo que queda de la Liga de Naciones.

El historial entre Portugal y Dinamarca

El historial es ampliamente favorable a Portugal, que ganó 13 de los 19 enfrentamientos ante Dinamarca, con apenas 4 victorias danesas y 2 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 41 a 23 en toda la serie.

El antecedente más fresco es justamente el de este mismo mes: Dinamarca 2-4 Portugal. Antes de eso, en 2025, hubo un partido para cada lado, con un contundente 5-2 portugués y una sorpresa danesa por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Dinamarca vs. Portugal2-4UEFA Nations League
23/03/2025Portugal vs. Dinamarca5-2UEFA Nations League
20/03/2025Dinamarca vs. Portugal1-0UEFA Nations League
08/10/2015Portugal vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers
14/10/2014Dinamarca vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
13/06/2012Dinamarca vs. Portugal2-3UEFA European Championship
11/10/2011Dinamarca vs. Portugal2-1UEFA European Championship Qualifiers
08/10/2010Portugal vs. Dinamarca3-1UEFA European Championship Qualifiers
05/09/2009Dinamarca vs. Portugal1-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Portugal vs. Dinamarca2-3UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.
  • Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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