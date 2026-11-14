Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal llega con puntaje perfecto en sus últimas presentaciones y tiene la chance de sellar su clasificación en casa. Dinamarca, en cambio, necesita dar vuelta la historia reciente para seguir con vida en el grupo.
No es un partido cualquiera de la fecha 5: Portugal puede asegurar su lugar en la siguiente fase si suma de local, mientras que para Dinamarca es prácticamente una final para no quedar afuera.
La actualidad de ambos equipos
Portugal viene de una racha impecable: ganó sus últimos tres partidos, incluido un triunfo como visitante ante esta misma Dinamarca por 4-2. Con 12 puntos y la sexta ubicación, el equipo luso llega entonado y con la confianza de haber resuelto bien el único cruce reciente que lo midió contra este rival.
Dinamarca, en cambio, tiene que digerir esa derrota reciente justamente ante Portugal y buscar revancha inmediata. Igual se repuso rápido con un triunfo ajustado ante Gales, aunque los números no acompañan: solo 6 puntos y el puesto 29 lo dejan con poco margen de error en lo que queda de la Liga de Naciones.
El historial entre Portugal y Dinamarca
El historial es ampliamente favorable a Portugal, que ganó 13 de los 19 enfrentamientos ante Dinamarca, con apenas 4 victorias danesas y 2 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 41 a 23 en toda la serie.
El antecedente más fresco es justamente el de este mismo mes: Dinamarca 2-4 Portugal. Antes de eso, en 2025, hubo un partido para cada lado, con un contundente 5-2 portugués y una sorpresa danesa por la mínima.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Dinamarca vs. Portugal
|2-4
|UEFA Nations League
|23/03/2025
|Portugal vs. Dinamarca
|5-2
|UEFA Nations League
|20/03/2025
|Dinamarca vs. Portugal
|1-0
|UEFA Nations League
|08/10/2015
|Portugal vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/2014
|Dinamarca vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|13/06/2012
|Dinamarca vs. Portugal
|2-3
|UEFA European Championship
|11/10/2011
|Dinamarca vs. Portugal
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/10/2010
|Portugal vs. Dinamarca
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/2009
|Dinamarca vs. Portugal
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Portugal vs. Dinamarca
|2-3
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.
- Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.