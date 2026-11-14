Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal llega con puntaje perfecto en sus últimas presentaciones y tiene la chance de sellar su clasificación en casa. Dinamarca, en cambio, necesita dar vuelta la historia reciente para seguir con vida en el grupo.

No es un partido cualquiera de la fecha 5: Portugal puede asegurar su lugar en la siguiente fase si suma de local, mientras que para Dinamarca es prácticamente una final para no quedar afuera.

La actualidad de ambos equipos

Portugal viene de una racha impecable: ganó sus últimos tres partidos, incluido un triunfo como visitante ante esta misma Dinamarca por 4-2. Con 12 puntos y la sexta ubicación, el equipo luso llega entonado y con la confianza de haber resuelto bien el único cruce reciente que lo midió contra este rival.

Dinamarca, en cambio, tiene que digerir esa derrota reciente justamente ante Portugal y buscar revancha inmediata. Igual se repuso rápido con un triunfo ajustado ante Gales, aunque los números no acompañan: solo 6 puntos y el puesto 29 lo dejan con poco margen de error en lo que queda de la Liga de Naciones.

El historial entre Portugal y Dinamarca

El historial es ampliamente favorable a Portugal, que ganó 13 de los 19 enfrentamientos ante Dinamarca, con apenas 4 victorias danesas y 2 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 41 a 23 en toda la serie.

El antecedente más fresco es justamente el de este mismo mes: Dinamarca 2-4 Portugal. Antes de eso, en 2025, hubo un partido para cada lado, con un contundente 5-2 portugués y una sorpresa danesa por la mínima.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Dinamarca vs. Portugal 2-4 UEFA Nations League 23/03/2025 Portugal vs. Dinamarca 5-2 UEFA Nations League 20/03/2025 Dinamarca vs. Portugal 1-0 UEFA Nations League 08/10/2015 Portugal vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/2014 Dinamarca vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 13/06/2012 Dinamarca vs. Portugal 2-3 UEFA European Championship 11/10/2011 Dinamarca vs. Portugal 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/2010 Portugal vs. Dinamarca 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/2009 Dinamarca vs. Portugal 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Portugal vs. Dinamarca 2-3 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.

suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega. Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.