Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Alemania por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Alemania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Serbia perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 49° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Alemania.

Alemania viene de empatar 0-0 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 27 con 5 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Serbia.

El historial entre Serbia y Alemania

Serbia y Alemania se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia, 3 de Alemania y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Alemania vs. Serbia 2-0 UEFA Nations League 20/03/2019 Alemania vs. Serbia 1-1 Friendlies 18/06/2010 Alemania vs. Serbia 0-1 FIFA World Cup 31/05/2008 Alemania vs. Serbia 2-1 Friendlies 29/04/2003 Alemania vs. Serbia 1-0 Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis