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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Alemania por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia vs. Germany, Liga de Naciones
Serbia vs. Germany, Liga de Naciones

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Alemania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Serbia perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 49° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Alemania.

Alemania viene de empatar 0-0 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 27 con 5 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Serbia.

El historial entre Serbia y Alemania

Serbia y Alemania se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia, 3 de Alemania y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Alemania vs. Serbia2-0UEFA Nations League
20/03/2019Alemania vs. Serbia1-1Friendlies
18/06/2010Alemania vs. Serbia0-1FIFA World Cup
31/05/2008Alemania vs. Serbia2-1Friendlies
29/04/2003Alemania vs. Serbia1-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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