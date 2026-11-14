Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Bosnia y Herzegovina por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Suecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bosnia y Herzegovina tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Suecia ganó 1-0 como visitante ante Rumania en la fecha anterior. Suecia está 12° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Bosnia.
En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina ganó 1-0 como local ante Polonia. El conjunto marcha 19° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Suecia.
El historial entre Suecia y Bosnia y Herzegovina
Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Suecia y 1 empate.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|1-1
|UEFA Nations League
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Suecia suma 10 puntos en el torneo.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.