Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Escocia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Escocia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Suiza empató 0-0 como visitante ante Eslovenia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante N. Macedonia.
En su último compromiso, Escocia ganó 2-1 como local ante N. Macedonia. El conjunto marcha 28° con 7 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Eslovenia.
El historial entre Suiza y Escocia
Suiza y Escocia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suiza, 4 de Escocia y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Escocia vs. Suiza
|0-3
|UEFA Nations League
|19/06/2024
|Escocia vs. Suiza
|1-1
|UEFA European Championship
|28/02/2006
|Escocia vs. Suiza
|1-3
|Friendlies
|18/06/1996
|Escocia vs. Suiza
|1-0
|UEFA European Championship
|07/09/1993
|Escocia vs. Suiza
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/09/1992
|Suiza vs. Escocia
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/09/1991
|Suiza vs. Escocia
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/10/1990
|Escocia vs. Suiza
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/03/1983
|Escocia vs. Suiza
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/1982
|Suiza vs. Escocia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Suiza suma 13 puntos en el torneo.
- Escocia suma 7 puntos en el torneo.