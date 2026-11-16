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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Escocia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Switzerland vs. Scotland, Liga de Naciones
Switzerland vs. Scotland, Liga de Naciones

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Escocia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Suiza empató 0-0 como visitante ante Eslovenia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante N. Macedonia.

En su último compromiso, Escocia ganó 2-1 como local ante N. Macedonia. El conjunto marcha 28° con 7 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Eslovenia.

El historial entre Suiza y Escocia

Suiza y Escocia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suiza, 4 de Escocia y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Escocia vs. Suiza0-3UEFA Nations League
19/06/2024Escocia vs. Suiza1-1UEFA European Championship
28/02/2006Escocia vs. Suiza1-3Friendlies
18/06/1996Escocia vs. Suiza1-0UEFA European Championship
07/09/1993Escocia vs. Suiza1-1UEFA World Cup Qualifiers
09/09/1992Suiza vs. Escocia3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/09/1991Suiza vs. Escocia2-2UEFA European Championship Qualifiers
17/10/1990Escocia vs. Suiza2-1UEFA European Championship Qualifiers
30/03/1983Escocia vs. Suiza2-2UEFA European Championship Qualifiers
17/11/1982Suiza vs. Escocia2-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Suiza suma 13 puntos en el torneo.
  • Escocia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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