Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Escocia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Escocia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Suiza empató 0-0 como visitante ante Eslovenia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante N. Macedonia.

En su último compromiso, Escocia ganó 2-1 como local ante N. Macedonia. El conjunto marcha 28° con 7 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Eslovenia.

El historial entre Suiza y Escocia

Suiza y Escocia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suiza, 4 de Escocia y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Escocia vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League 19/06/2024 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA European Championship 28/02/2006 Escocia vs. Suiza 1-3 Friendlies 18/06/1996 Escocia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship 07/09/1993 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 09/09/1992 Suiza vs. Escocia 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/1991 Suiza vs. Escocia 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/10/1990 Escocia vs. Suiza 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 30/03/1983 Escocia vs. Suiza 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/1982 Suiza vs. Escocia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis