Dónde ver EN VIVO Ucrania vs. Hungría por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungría visita a Ucrania este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ucrania perdió 0-3 como local ante Irlanda del Norte en la fecha anterior. Ucrania está 33° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Georgia.

En su último compromiso, Hungría ganó 1-0 como local ante Georgia. El conjunto marcha 30° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte.

El historial entre Ucrania y Hungría

Ucrania y Hungría se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ucrania y 2 de Hungría.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Hungría vs. Ucrania 0-1 UEFA Nations League 26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies 29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis