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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Ucrania vs. Hungría por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones
Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones

Hungría visita a Ucrania este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Ucrania perdió 0-3 como local ante Irlanda del Norte en la fecha anterior. Ucrania está 33° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Georgia.

En su último compromiso, Hungría ganó 1-0 como local ante Georgia. El conjunto marcha 30° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte.

El historial entre Ucrania y Hungría

Ucrania y Hungría se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ucrania y 2 de Hungría.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Hungría vs. Ucrania0-1UEFA Nations League
26/08/1992Hungría vs. Ucrania2-1Friendlies
29/04/1992Ucrania vs. Hungría1-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
  • Hungría suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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