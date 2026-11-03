El hijo de Cristiano Ronaldo tiene hasta 5 opciones de cara al panorama de selecciones. Ha dado el primer paso para seguir los pasos de su padre.

Portugal espera por el futuro de Cristiano Ronaldo en cuanto a la selección nacional se refiere. Pero también se dan pasos más que importantes teniendo en cuenta lo que podría ser la carrera del hijo del máximo anotador en el equipo luso. Cristiano Ronaldo Junior da el primer paso para elegir dentro de las 5 nacionalidades a las cuales puede representar en el panorama de los torneos FIFA.

Diferentes medios de comunicación portugueses confirman la convocatoria del joven delantero del Al-Nassr para la selección sub-17 de Portugal. Recordemos que Cristiano Ronaldo ya ha hecho parte de las categorías menores del país desde el año 2025 y cuando fue convocado para la categoría sub-15. Desde aquel entonces ha disputado 13 partidos para dicha nacionalidad y ha anotado 5 goles. No es el único país al cual puede representar en un futuro.

Recordemos que el hijo de Cristiano Ronaldo cuenta con la nacionalidad estadounidense. También que vivió durante muchos años en la ciudad de Madrid junto a su padre y que por ende obtuvo tanto la nacionalidad como el permiso de residencia del país bajo la normativa FIFA. Ese escenario también se repite en Inglaterra, donde su padre militó en Manchester United mientras Cristiano Ronaldo Junior hacía parte de las juveniles de los Diablos Rojos.

Hasta incluso podría verse en un futuro al hijo del máximo anotador en la historia de este deporte representando a una selección africana. Recordemos que la bisabuela de Cristiano Ronaldo era originaria de dicho país y que la normativa tanto de FIFA como de la propia nación permitiría a su descendiente representar a los Tiburones Azules en el futuro.

El hijo de CR7 sigue siendo llamado por Portugal: GETTY

La decisión de ir convocado con la selección sub-17 de Portugal de momento no es definitiva de cara a su futuro. Cristiano Ronaldo Junior tendrá que esperar algunos años para disputar algún partido oficial con alguna de las 5 nacionalidades que FIFA le permitirá representar en el futuro. A la espera de lo que decida hacer su padre después de toda la trama con Jorge Jesus, CR7J parece haber elegido de momento su lugar de desarrollo en la convocatoria de 23 jugadores del seleccionador Filipe Ramos para la clasificación a la Eurocopa.

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¿Cuándo se anuncia la nueva convocatoria de Jorge Jesus?

Este viernes 6 de noviembre conoceremos si finalmente Cristiano Ronaldo es nuevamente convocado por parte del seleccionador. Todo ello después del enfrentamiento que tuvo con éste después del partido frente a Dinamarca por las últimas jornadas de la Nations League. Jorge Jesus abrió la puerta al regreso del goleador.

Recordemos que Portugal ya se encuentra clasificado a la siguiente fase del certamen y que tendrá que enfrentar tanto a los nórdicos como a sus rivales durante los últimos compromisos de la fase de grupos. Veremos si ahí Cristiano Ronaldo puede volver a representar a su selección en tiempos donde su hijo ya es llamado para categorías inferiores.

Datos claves

Cristiano Ronaldo Junior fue convocado a la selección sub-17 de Portugal .

fue convocado a la selección . El futbolista reúne condiciones legales para representar hasta cinco selecciones nacionales .

. Jorge Jesus anunciará la lista oficial de la absoluta de Portugal el 6 de noviembre.