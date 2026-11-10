Es una de las grandes revelaciones de la campaña. Consultado por ser el nuevo CR7, bajo las expectativas de todos en Portugal.

La Selección de Portugal busca un nuevo ídolo tras el retiro de Cristiano Ronaldo. En medio de las primeras horas sin el atacante del fútbol de Arabia Saudita por primera vez en más de 20 años, diferentes nombres aparecen como posibles herederos en cuanto a la camiseta número 7 se refiere. Uno de los favoritos de la afición lusa rechaza de momento heredar el mítico dorsal de CR7.

Hablamos del atacante de 19 años de la Roma Rodrigo Mora. Una de las grandes promesas del fútbol portugués a corto plazo que en lo que va de campaña suma cuatro goles en 9 jornadas de la Serie A. Fue consultado por el programa Tribuna en Portugal alrededor de la posibilidad de heredar el número de camiseta de Cristiano Ronaldo en la selección. Su respuesta no dejó a nadie indiferente.

“No, no, no, ni se me pasa por la cabeza, eso me queda demasiado grande, el número 86 me va bien”, palabras de Rodrigo Mora alrededor de lo que supondría ser el primer futbolista que tomase el mítico dorsal de Cristiano Ronaldo tras el retiro de este de la selección portuguesa. Recordemos que los lusos disputarán partidos frente a Noruega y Gales en el final de esta fase de grupos de la UEFA Nations League. Ya se encuentran clasificados a la siguiente ronda.

“Tuve muchísima suerte de jugar con Cristiano y compartir vestuario con él, es el referente de todos. Se ha retirado del fútbol internacional, y Portugal le agradece mucho todo lo que aportó”, aportaba igualmente Rodrigo Mora sobre el retiro del gran referente del país. Empieza una nueva era para una nación que desde su llegada al fútbol de élite jamás se perdió una Eurocopa o una Copa del Mundo.

Mora y Cristiano coincidieron en la victoria de la Nations League 2025: GETTY

A lo largo del último parón de selecciones y en medio de todo el drama que terminó acelerando su retiro de la selección, el elegido para tomar ese número de camiseta no fue otro que Rafael Leão. Tras el retiro de Cristiano Ronaldo la ecuación es más que distinta teniendo en cuenta la responsabilidad que tendrá quien sea el elegido para intentar hacer olvidar al mejor futbolista en la historia del país. Rodrigo Mora de momento rechaza ser el nuevo 7 de la Seleção.

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Los números de Cristiano Ronaldo con Portugal

El delantero debutó en agosto de 2003 en una selección de la que nunca se iría hasta la fecha. Tras más de 20 años en el equipo nacional Cristiano Ronaldo se fue con un total de 146 goles a lo largo de 234 partidos oficiales. Nunca se perdió una sola edición de la Eurocopa o de una Copa del Mundo que es el único título que no pudo ganar con su nación.

Sí pudo levantar la Eurocopa del año 2016 e igualmente dos ediciones distintas de la UEFA Nations League entre 2019 y 2025. Todo ello en medio de una carrera goleadora que le convirtió en el máximo anotador en la historia de las selecciones e igualmente de torneos como la Euro o las eliminatorias europeas rumbo a una Copa del Mundo. Los números de Cristiano Ronaldo en su selección no tienen igual en cuanto a los registros más individuales se refiere.

Datos claves

Rodrigo Mora rechazó utilizar el dorsal número 7 de Cristiano Ronaldo en Portugal.

rechazó utilizar el dorsal número 7 de en Portugal. El atacante de la Roma de 19 años suma cuatro goles en la presente temporada.

de suma cuatro goles en la presente temporada. Cristiano Ronaldo cerró su trayectoria internacional con 146 goles en 234 partidos.