Se da el primer incentivo para soñar con Cristiano Ronaldo otra vez con la Selección de Portugal. Jorge Jesús mantuvo su palabra.

El futuro de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal empieza a esclarecerse. A lo largo de las últimas horas, diferentes medios de comunicación del país anuncian el primer paso por parte de Jorge Jesus para conseguir el retorno del máximo goleador en la historia del equipo luso. Las primeras jornadas del mes de noviembre terminarán de definir la novela alrededor de su futuro.

O Jogo sentencia que Cristiano Ronaldo ha sido preseleccionado por la Selección de Portugal para los partidos de la UEFA Nations League que llegarán en el mes de noviembre. En este, el equipo de Jorge Jesus se enfrentará a selecciones como la República Checa y Gales después de haber conseguido su clasificación a la siguiente fase del certamen con puntaje perfecto. Los hechos ocurridos al norte de Europa ni mucho menos parecen cerrarle la puerta al máximo goleador en la historia del equipo.

Recordemos que Cristiano Ronaldo se encuentra suspendido por parte de la Federación Portuguesa hasta finales del mes de octubre. Todo ello después de haber abandonado la concentración del equipo después del partido frente a Dinamarca. Jorge Jesus confirmó horas más tarde que la puerta se encontraba abierta para un regreso del delantero siempre y cuando este lo quisiera.

Los principales medios de comunicación portugueses anuncian que sobre el primero o segundo de noviembre conoceremos si finalmente el jugador ha sido convocado. Cristiano Ronaldo tendrá la posibilidad de decidir si desea o no seguir formando parte de un proyecto a nivel de selecciones que sueña con repetir el título de la Nations League el año que viene. Jorge Jesus ha dado el primer paso oficial para conseguir su retorno.

Jorge Jesús contaría con CR7 para la Nations League: GETTY

Como decimos, Portugal ya se encuentra clasificado para la siguiente fase del certamen después de conseguir los 12 primeros puntos en juego. El retorno de Cristiano Ronaldo se dará frente a rivales donde Jorge Jesus probará diferentes variantes y en un contexto mucho más amable en cuanto a la urgencia deportiva se refiere. La Seleção dio el primer paso para conseguir su retorno al equipo nacional.

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