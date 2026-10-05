Jorge Jesús dejó en claro que Cristiano Ronaldo podrá volver a jugar con Portugal

Portugal derrotó a Noruega en una nueva jornada de la Nations League. Pero la noticia no estuvo sobre el césped, sino justamente en las declaraciones de Jorge Jesús. El entrenador de la selección abre la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo tras una semana de auténticos terremotos en la Seleção. Si CR7 quiere volver, tendrá las puertas abiertas.

“Para mí no fue un problema. No hay problema. Si Cris quiere y juega para el Al-Nassr, estará en la próxima convocatoria. Hablamos antes de esta convocatoria y podemos hablar antes de la siguiente. Cris es quien decide”, empezaba el entrenador de Portugal. Dejó en claro que tras todo lo ocurrido, Cristiano Ronaldo tendrá la potestad para decidir su futuro en el equipo nacional. Noviembre, próximo parón de selecciones.

Jorge Jesús sostuvo que su autoridad nunca debe ser cuestionada. Pero esto ni mucho menos va de la mano con querer desprenderse del máximo goleador en la historia de la selección. La puerta al delantero de 41 años está abierta: “Hay principios como entrenador que no son negociables, pero como no había nada especial en términos de mi autoridad, para mí, Cris será un jugador convocado en la próxima convocatoria, si juega para el Al-Nassr, si quiere volver a la selección nacional”.

“No le pido disculpas a nadie. El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira. ¿Disculparme por qué? ¿Cuál era el motivo para disculparme?”, las reflexiones de Jorge Jesús después de una victoria que dejó a su Portugal como uno de los grandes candidatos a conseguir el título el año que viene. La pelota pasa al tejado de Cristiano Ronaldo hasta nuevo aviso.

CR7 tendrá que decidir si regresa a Portugal: GETTY

El próximo parón de selecciones llegará sobre el mes de noviembre. Será cuando se complete la primera fase de la Nations League. Portugal jugará primero frente a Dinamarca el 14 de noviembre como local para finalmente visitar a Gales el día 17. El equipo ya se encuentra clasificado a la fase de cuartos de final del año que viene. Defiende el título después de derrotar a España en 2025.

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Jorge Jesús negó la gran teoría post Mundial sobre CR7

Una de las principales teorías alrededor de todo lo ocurrido en la última semana y media pasaba por una que afirmaba que después de la Copa del Mundo todas las partes dentro de la Federación querían quitarse a Cristiano Ronaldo. Jesús negó esto: “Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá. Así hablamos. En la primera convocatoria le dije: ‘Te necesito’. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo.”

“No podía terminar su carrera en los Mundiales con la selección nacional perdiendo y llorando. Tenía que terminar su carrera jugando bien. Por eso jugó el primer partido en el Estádio José Alvalade; se suponía que jugaría aquí hoy. Pero dado lo que pasó, todo fue diferente. Soy el entrenador, yo convoco a quien quiero. No le pregunto a nadie a quién quiere, no le pregunto a nadie quién va a jugar. Hay ciertos momentos y ciertos principios que no son negociables. Así que, no puedo ser más claro”, reflexiones del seleccionador después de una jornada caliente tras la victoria por 2 a 1 frente a Noruega. CR7 será quien decida su futuro en el combinado nacional.

Datos claves

Jorge Jesús afirmó que convocaría a Cristiano Ronaldo si juega en Al-Nassr y lo desea.

afirmó que convocaría a si juega en Al-Nassr y lo desea. Jorge Jesús negó que la federación buscara apartar a Cristiano Ronaldo tras el Mundial.

negó que la federación buscara apartar a tras el Mundial. Portugal venció 2-1 a Noruega y avanzó a cuartos de la Nations League.