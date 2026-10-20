La primera reacción de CR7 a su sanción en Portugal.

Es oficial el castigo que tendrá Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal. Esta fue la primera reacción en redes del atacante.

Tras semanas de polémica, finalmente conocemos la sanción que recibirá Cristiano Ronaldo. Todo ello después de su salida de la selección portuguesa en plena competición de la Nations League y tras enfrentarse con Jorge Jesus. Las puertas para su regreso siguen abiertas después de un castigo que muchos entienden como simbólico ahora mismo. Esta fue la primera reacción del atacante en sus redes sociales a lo publicado por la Federación.

“Trabajando”, publicaba Cristiano Ronaldo junto a diferentes imágenes en el centro de entrenamiento del Al-Nassr. Será el único lugar donde deberá competir a la espera de lo que pueda ocurrir con una selección portuguesa cuyas puertas para su regreso se encuentran abiertas de cara a la ventana de partidos internacionales del mes de noviembre.

Todo explotó en el encuentro frente a Dinamarca. Jorge Jesus hizo calentar a Cristiano Ronaldo durante toda la segunda mitad sin darle minutos oficiales. Los pactos entre entrenador y estrella no terminaron de cumplirse, desencadenando la ira del máximo anotador de todos los tiempos. Se marcharía de la concentración abriendo un escenario donde se le podría sancionar. 30 días y un módico monto de 255 € terminan siendo su castigo.

“El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 (treinta) días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00 € (doscientos cincuenta y cinco euros)”, dice el comunicado de la Federación Portuguesa.

Ahora solo queda esperar por lo que pueda ocurrir con la convocatoria del mes de noviembre. En esta, una Portugal ya clasificada a la siguiente fase de la Nations League tendrá partidos frente a selecciones como Dinamarca y Gales. Recordemos que durante los primeros cuatro partidos del proyecto de Jorge Jesus disputó todos los compromisos.

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Hermana de CR7 duda de su regreso a la selección

“Es más un no que un sí… Creo que ambos, Cristiano y Jorge Jesus, están dolidos. Me parece que es una situación que está estancada; veremos qué sucede. ¿Una reconciliación? No lo sé, es muy complicado. Cuando uno es traicionado, volver a la normalidad es muy difícil”, palabras de Elma, hermana del atacante en sus redes sociales. Dentro de algunas semanas sabremos si CR7 retorna al equipo nacional o no para las fechas de Nations League.

Tras conocerse la sanción y la primera reacción oficial de Cristiano Ronaldo, solo queda esperar por el devenir de los acontecimientos. Diferentes jugadores de la selección de Portugal se han manifestado a favor de un regreso del capitán. Su entorno sigue hablando de un contexto que no es tan sencillo de resolver. Tras conocerse la sanción, la pelota pasa al tejado de Jorge Jesus.

Datos claves

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días y 255 € por la FPF.

recibió una suspensión de por la FPF. Cristiano Ronaldo reaccionó en redes sociales entrenando con el club Al-Nassr .

reaccionó en redes sociales entrenando con el club . Portugal se enfrentará a Dinamarca y Gales en la ventana de Nations League.