Jorge Jesus avisó a Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal: “No me esconderé ni huiré”

El DT de Portugal explicó cuando llegarán sus conclusiones sobre lo ocurrido. Defiende sus formas en la trama del siglo por tierras lusas.

Pocos nombres han estado tanto en el ojo del huracán a lo largo de la última semana como Jorge Jesus. La salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal generó un terremoto con pocos precedentes en el equipo nacional. Tras la victoria frente a Dinamarca y luego de jornadas más que difíciles, el entrenador confirmó cuándo llegarán sus primeras declaraciones sobre todo lo ocurrido en las últimas 24 o 48 horas.

“Explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes… Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”, empezaba Jorge Jesus en una rueda de prensa marcada por las consultas alrededor de Cristiano Ronaldo. Para este parón de selecciones se espera que trasciendan más declaraciones sobre el tema.

El entrenador quiso rebajar la tensión que existe en este momento alrededor del mejor jugador de la historia de Portugal. Su decisión de dejar la concentración del equipo en plena Nations League ha generado un sinfín de críticas para todas las partes. Jorge Jesús pide no mezclar el pasado con lo que ocurre ahora mismo en su plantel: “Nadie puede quitar lo que Cristiano representa. Es un ícono y eso no es algo que se pueda debatir”.

Portugal de momento sobrevive a la crisis y sigue sacando adelante positivos resultados. La victoria como visitante frente a Dinamarca por 4 a 2 los deja a solamente un paso de la clasificación a la próxima ronda de la Nations League. El choque contra Noruega de la próxima semana puede terminar de definir la clasificación de los suyos rumbo a la ronda de cuartos de final.

Jorge Jesús y Ronaldo, del amor en Arabia a un choque total en Portugal: GETTY

Si Jorge Jesús mantiene su promesa, podríamos tener sus primeras palabras sobre el caso Cristiano Ronaldo desde el día lunes. Veremos de qué forma se da y si el delantero de más de 40 años decide hablar antes para explicar una decisión que en Portugal ha fracturado totalmente al entorno futbolístico de la selección. De momento, la gran mayoría de sus jugadores se han manifestado a favor del proceso que el nuevo entrenador tiene en el equipo europeo.

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Jorge Jesus no se arrepiente

“Una victoria como esta, cuatro goles, en mi opinión de un nivel alto, es lo más importante para mí. Lo importante es el próximo partido en el Estádio do Dragão. Fue una victoria meritoria, no digo importante porque son todas importantes… Continúo pensando de la misma manera. Hay jugadores con estatus, pero las reglas son las mismas para todos. En mi carrera de entrenador siempre he pensado así“, más declaraciones de un Jorge Jesus tajante alrededor de todo lo que ha vivido Portugal en las últimas horas.

Buena parte de las apariciones públicas del estratega han ido de la mano con mensajes contundentes sobre cómo ha manejado una situación inesperada solamente horas atrás. De momento, Jorge Jesus no se arrepiente de las decisiones tomadas ni tampoco de los motivos que lo llevaron a no poner a Cristiano Ronaldo en el famoso partido frente a Noruega. CR7, todavía, debe romper el silencio.

Datos claves

Jorge Jesús dará declaraciones sobre Cristiano Ronaldo tras el partido ante Noruega .

dará declaraciones sobre tras el partido ante . Jorge Jesús afirmó que mantendrá las mismas reglas para todos los jugadores en Portugal .

afirmó que mantendrá las mismas reglas para todos los jugadores en . Portugal venció 4-2 a Dinamarca y se acercó a los cuartos de la Nations League.