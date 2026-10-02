Los jugadores de Portugal defendieron a Jorge Jesus tras la salida de Cristiano Ronaldo

Portugal ganó en el que de momento será su primer partido posterior a la era de Cristiano Ronaldo. El equipo de Jorge Jesús derrotó a Dinamarca como visitante en una jornada caliente de Nations League tanto dentro como fuera del campo por los hechos ocurridos a lo largo de las últimas 48 horas. Varios jugadores del combinado europeo defendieron a su entrenador tras los comportamientos de su capitán.

“El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir. Ahora, quiero decirles a todos, y sé que no fallarán, que si llenamos el Estádio do Dragão para vencer a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto”, empezaba Vitinha. Fue una de las primeras voces en hablar del tema, más allá de la medida tomada por parte de la Federación alrededor de no querer dar demasiadas declaraciones.

A los jugadores de Portugal pareció no afectarles toda la polémica de las últimas horas. Derrotaron a Dinamarca por un global de 4 a 2, lo que en este momento los tiene como absolutos líderes de su zona en la Nations League. A la espera de nuevas comunicaciones por parte de Cristiano Ronaldo y del propio entrenador de Portugal, los futbolistas parecen estar del lado del colectivo.

Sobre la figura de Cristiano Ronaldo también habló el lateral izquierdo Nuno Mendes. Se mostró claro sobre la hoja de ruta que debe seguir el equipo: “Es un jugador de la selección nacional, y estamos más enfocados en lo que tenemos que hacer ahora y en lo que el entrenador quiere aportarnos. En cuanto al resto, no nos corresponde decidir. Estamos aquí para dar la bienvenida a cualquier jugador que se una a nosotros”.

Vitinha y Nuno Mendes, primeras voces en defender a Jorge Jesús: GETTY

A Portugal todavía le queda un encuentro de este parón de selecciones. Llegará el próximo 4 de octubre en tierras portuguesas y frente a Noruega. Ganar prácticamente certificaría la clasificación del equipo de Jorge Jesús a la siguiente fase del torneo. De momento, la primera parada sin Cristiano Ronaldo se salda con una victoria donde los jugadores dejan sus mensajes.

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Rafael Leão explicó lo que será heredar la 7 de Cristiano

El extremo por izquierda fue el elegido para tomar el dorsal 7. A la espera de saber cómo evoluciona la elección de camisetas dentro del equipo, se mostró orgulloso de poder tener la responsabilidad de jugar con un dorsal que entiende especial en todos los sentidos. No niega que las formas en las cuales este le llega son singulares.

“Ha sido especial para mí llevar la camiseta con el número 7 porque Cristiano es mi ídolo desde que era niño. Mis hijos también nacieron el día 7, así que estoy muy feliz. Lo intenté lo mejor que pude para respetar este número, esta camiseta. Estoy feliz con la victoria”, declaraciones de Rafael Leão en la zona mixta del estadio en Copenhague.

Datos claves

Vitinha y Nuno Mendes respaldaron públicamente al entrenador Jorge Jesús en Portugal.

y respaldaron públicamente al entrenador en Portugal. Portugal venció 4-2 a Dinamarca y lidera su grupo en la Nations League .

venció 4-2 a y lidera su grupo en la . Rafael Leão asumió el dorsal número 7 en la Selección de Portugal.