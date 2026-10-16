La hermana de Cristiano Ronaldo pone en duda su regreso a la Selección de Portugal

Elma dos Santos Aveiro prende las alarmas en Portugal. Tras toda la polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, la hermana del delantero de Madeira aseguró por medio de sus redes sociales que ni mucho menos un regreso de CR7 se encuentra absolutamente garantizado. Los hechos al norte de Europa han abierto una grieta que puede que nunca se cierre para el equipo luso.

“Es más un no que un sí… Creo que ambos, Cristiano y Jorge Jesus, están dolidos. Me parece que es una situación que está estancada; veremos qué sucede. ¿Una reconciliación? No lo sé, es muy complicado. Cuando uno es traicionado, volver a la normalidad es muy difícil”, palabras de Elma en sus redes sociales. Dentro de algunas semanas sabremos si CR7 retorna al equipo nacional o no.

Todo se dio en un contexto donde, durante la pasada Fecha FIFA, Cristiano Ronaldo sintió que fue traicionado por el entrenador. Todo ello después de calentar durante más de 45 minutos para no sumar minutos ante Dinamarca. Las reuniones con Jorge Jesus y el presidente de la Federación antes y después de dicho compromiso generaron un clima pocas veces visto en Portugal. Para la hermana del futbolista, ni mucho menos su regreso está garantizado.

“Siento tristeza, porque el pueblo portugués, lamentablemente, olvida lo que ya se ha hecho y considera que, en el presente, las cosas deberían hacerse de otra manera. Me quedo sin palabras; es muy difícil ver a mi hermano pasar por esto. Es una de las personas que menos se lo merecía”, marcaba igualmente alrededor de las consecuencias que tendría para el pueblo portugués la marcha de CR7. Dentro de unas semanas conoceremos cómo termina la historia.

Hermana de CR7 no puede asegurar el retorno del jugador a la Selecao: GETTY

Es como mínimo un contexto amable pensando en el regreso de CR7. Recordemos que Portugal ya se encuentra clasificado a la siguiente fase de la Nations League con puntaje perfecto. La Selecao tendrá partidos para probar futbolistas e igualmente para buscar una paz con Cristiano Ronaldo que ha sido imposible a lo largo de las últimas semanas. El entorno de Jorge Jesus también se viene pronunciando alrededor del tema.

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El abogado de Jorge Jesus criticó a CR7

Luiz Henrique, abogado del entrenador y columnista, firmó su última pieza para un diario donde Cristiano Ronaldo tiene acciones. Elogió toda su carrera, pero dejó en claro que el propio jugador se encuentra manchando un legado que construyó durante más de 20 años. Le pide reconfigurar su entorno e igualmente su mentalidad en este final de carrera.

“Con sus acciones, su comportamiento y su obsesión por ciertos indicadores, usted consigue algo que ningún adversario logró jamás: malograr nuestra capacidad de recordar todo el bien que nos ha aportado. Se rodea cada vez más de quienes le dicen lo que usted quiere oír y cada vez menos de quienes le dicen lo que debe oír. Ese es el destino de los dioses y de los autócratas: terminan solos en el Olimpo, rodeados de espejos”, las líneas de la columna expuesta por el abogado de Jorge Jesus que también han generado revuelo en Portugal.

Datos claves

Elma dos Santos Aveiro puso en duda el regreso de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal .

puso en duda el regreso de a la . Cristiano Ronaldo vivió momentos de tensión con el entrenador Jorge Jesus ante Dinamarca.

vivió momentos de tensión con el entrenador ante Dinamarca. Luiz Henrique, abogado de Jorge Jesus, criticó públicamente la actitud reciente de CR7.