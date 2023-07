Todos lo quieren conocer y, por lo menos, tomarse una foto con él. ¡Y cómo no! Si es denominado el nuevo LeBron James de la NBA. Victor Wembanyama fue parte de un escándalo luego de que un miembro de su seguridad supuestamente golpeara a la famosa cantante Britney Spears. Las dos partes de la historia dieron la versión de sus hechos.

Según informó el portal TMZ Sports (Deportes), hay un informe policial que relata cómo Damian Smith, director de seguirad del equipo San Antonio Spurs, abofeteó a Spears cuando ella intentaba acercarse al jugador que comparan con LeBron en la NBA.

Victor Wembanyama se dio cuenta de la magnitud del escándalo por el golpe que recibió Britney Spears y decidió romper el silencio al respecto. “No podía parar. Esa persona me estaba llamando: ‘Señor, señor’, y me agarró por detrás. No vi lo que pasó porque caminaba derecho y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Sólo sé que la seguridad la alejó. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena”, dijo el jugador de San Antonio Spurs y la respuesta de la cantante estaba por llegar.

Britney Spears le responde al nuevo LeBron por el escándalo del golpe que le dieron

Luego de que estallara el escándalo sobre el golpe a Britney Spears, Victor Wembanyama le confesó a los medios de comunicación que “no lo supe por un par de horas, pero cuando regresé al hotel pensé que no era gran cosa, y luego la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Al principio, estaba como: ‘Estás bromeando’, pero sí, resulta que era Britney Spears. Nunca vi su rostro. Seguí caminando derecho”. La respuesta de la famosa cantante se hizo pública.

“Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy ruidoso, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención. Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que ‘o agarré por detrás’ pero simplemente le di un golpecito en el hombro (…) Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a la multitud. Casi me derriba y me quita los anteojos de la cara“, publicó Spears en sus redes sociales sobre el escándalo con Wembanyama, el nuevo LeBron James de la NBA.