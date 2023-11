No es una simple casualidad ver cada vez más seguido a Emanuel Manu Ginóbili en los partidos de San Antonio Spurs en la temporada NBA 2023-24. Su legado fue más allá del retiro y ahora trabaja para el equipo que lo vio cuatro veces levantar el trofeo Larry O’Brien. Sin embargo, se dio cuenta de un particular ‘robo’ que sucedió en la liga y no dudó en denunciarlo de manera pública.

Manu Ginóbili fue inducido al Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial el 10 de septiembre de 2023 por, entre otros logros, cuatro títulos en la NBA, dos selecciones al Juego de Estrellas y el premio al Sexto Hombre del Año en 2008. Méritos más que suficientes para que los Spurs retiraran su camiseta.

El jueves 28 de marzo de 2019, San Antonio Spurs le rindió uno de los homenajes más importantes a Ginóbili que un jugador puede recibir en la NBA y en el mundo del baloncesto. El equipo decidió retirar la camiseta número 20 de la leyenda del básquet de Argentina. Sobre este tema sería la denuncia pública de Manu.

Llegó la hora del debut de los Spurs en el NBA In-Season Tournament (Torneo en medio de la temporada) y la cita fue contra Minnesota Timberwolves el viernes 10 de noviembre de 2023. Emanuel Ginóbili estuvo en el estadio Frost Bank Center, de San Antonio, y ahí se dio cuenta del ‘robo’ que sucedió. Seguramente no pasará más allá de un error logístico.

Y no solo le pasó a Manu Ginóbili. El 11 de noviembre de 2019, San Antonio Spurs decidió retirar la camiseta número 9 de Tony Parker tras ganar cuatro títulos y el premio al Jugador Más Valioso de las Finales 2006-07 en 17 temporadas con su exequipo. La camiseta del exjugador francés también desapareció de manera inesperada.

Ginóbili y el ‘robo’ que denunció en San Antonio Spurs y la NBA

Durante la derrota de San Antonio Spurs contra Minnesota Timberwolves por 117 a 110 puntos del viernes 10 de noviembre de 2023, Emanuel Ginóbili publicó una foto del estadio Frost Bank Center en la que no se veían colgadas ni su camiseta, ni la de Tony Parker. “¿Alguien robó el número 9 y el número 20 de allá arriba?”, publicó Manu como historia en Instagram. Seguramente algo pasó en la logística del equipo… ¿O no?

El trabajo que tiene Manu Ginóbili en San Antonio Spurs y la NBA

Manu Ginóbili estuvo en el programa de entrevistas ‘El espectáculo SKWEEK’ de Tony Parker y cuando le preguntaron cuál era su trabajo en San Antonio Spurs y la NBA respondió que “el propio (Gregg) Popovich me pregunta qué hago exactamente (risas). Simplemente estoy ahí, contribuyendo de cualquier manera que se necesite. Estoy un poco con los jugadores, un poco con los entrenadores. Fui al retiro de entrenadores. Estuve allí y ya sabes, pensando en la forma en que iba a jugar el equipo. Solo estaba dando mi opinión como exjugador (…) Hago un poco de todo, pero no hago demasiado de nada”.