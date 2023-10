Una de las grandes dudas que rodea al mundo de Golden State Warriors en la NBA es cuál será el quinteto titular del equipo en la temporada 2023-24 con la llegada de una estrella como Chris Paul que nunca ha sido suplente en 1.214 partidos. ¿Empezará jugando junto a Stephen Curry? Steve Kerr dio una primera pista.

El campamento de entrenamientos de los Warriors puso primera marcha el martes 3 de octubre, y frente a la confirmación de la gravedad de la lesión de Draymond Green, el entrenador de Golden State ya dio el primer quinteto titular que jugará vs. Los Angeles Lakers en pretemporada. ¿Tiembla LeBron James?

Mientras que Darvin Ham, entrenador de los Lakers, ya confirmó a cuatro de los cinco jugadores que iniciarán como titulares en la temporada NBA 2023-24, Steve Kerr tendrá que decidir si por primera vez en las 18 temporadas que lleva Chris Paul empezará un partido como suplente.

¿Tiembla LeBron ? Kerr confirmó el primer quinteto titular de Warriors para enfrentar a Lakers

Draymond Green empezó a dejar en claro que no le gustaría iniciar como suplente al decir que “teníamos la mejor alineación titular de la liga, así que no puedes ignorarlo”. Por ahora, es el jugador que no integrará por lesión el quinteto inicialista de Golden State Warriors en la pretemporada NBA 2023-24.

Según informó Kendra Andrews, periodista del canal ESPN, “Steve Kerr dice que Steph Curry, Klay Thompson, Chris Paul, Andrew Wiggins y Kevon Looney, serán titulares en el primer partido de pretemporada”. LeBron James y Los Angeles Lakers ya saben el quinto titular de los Warriors que enfrentarán el sábado 7 de octubre a partir de las 20:30 ET.

¿Cuál es el primer juego de Golden State Warriors en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Golden State Warriors tiene su primer juego contra Phoenix Suns el martes 24 de octubre a las 22:00 ET. Stephen Curry, Klay Thompson y compañía tienen fecha de estreno.

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis. Mientras que Lester Quiñones, Usman Garuba y Jerome Robinson, jugarán con el equipo de San Francisco bajo la modalidad de contrato doble vía.