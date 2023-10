Los Angeles Lakers puso la primera marcha en el campamento de entrenamientos para la temporada NBA 2023-24 y una de las declaraciones de LeBron James que más llamó la atención fue cuando eligió a Anthony Davis como su sucesor en el equipo californiano.

¡Ya le respondieron a ‘El Rey’! LeBron pasó en 133 días de especular con el retiro a decir que todavía le queda gasolina en el tanque. Sin embargo, James sabe que retirarse es una posibilidad que viene pensado hace unos años. Por ese motivo, no descartó que esta sea su última temporada y ya le puso presión a Davis para que sea su reemplazo en los Lakers.

“No sé. No puedo ampliar eso porque no lo sé. Estoy feliz ahora mismo, estoy emocionado (…) Pero no sé cómo será el final de este camino ni el final de la temporada. No tengo ni idea”, respondió LeBron James cuando le preguntaron si la NBA 2023-24 sería su última campaña. ¿Por algo eligió a Anthony Davis como su sucesor?

Anthony Davis le responde a LeBron James por decir que es su sucesor en Lakers

Con la frase contundente que “él es la cara” del equipo, LeBron James eligió a Anthony Davis como su reemplazo en Los Angeles Lakers. Mientras que a ‘El Rey’ le queda contrato hasta el final de la temporada 2024-25 si hace uso de una opción jugador para esa campaña, a‘La Ceja’ lo renovaron hasta el 2028. Sin embargo, aún no se siente tan comodo de ser el líder de la franquicia y se lo dejó en claro a Bron.

“Creo que este es el equipo de los Lakers y yo juego para los Lakers. Creo que ahora voy a ser el segundo chico más viejo aquí, así que los muchachos dependen mucho de mí. Siento que es mi responsabilidad ser uno de los líderes del equipo junto a Bron. Es mi trabajo ayudar a esos muchachos y ayudar a los jóvenes y estar continuamente con ellos. Hacerles saber lo que necesitamos para mejorar y dándoles consejos para que estemos todos juntos y unidos para poder competir por un campeonato”, respondió Davis en conferencia de prensa cuando le preguntaron si sentía que la franquicia de Los Ángeles pasaba a ser suya al asumir como la cara de la organización.

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).