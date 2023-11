De a poco, Los Angeles Lakers empieza a recomponer el camino en una temporada NBA 2023-24 que los llevó a tener más derrotas que victorias y una de las claves ha sido recuperar jugadores. Ahora, la buena noticia para LeBron James y compañía es que el equipo californiano está a punto de recuperar al jugador de US$48 millones.

Tras la derrota por 19 puntos ante el equipo en el que LeBron nunca jugaría, ‘El Rey’ destacó la importancia de los jugadores lesionados, incluyendo a Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt y Taurean Prince: “Tenemos tres de nuestros cuerpos más grandes lesionados en este momento. Ayudaría, pero esa es definitivamente una de las formas (puntos tras pérdidas) que tenemos que considerar para mejorar”. El protagonista de esta historia es uno de ellos.

Las lesiones en Los Angeles Lakers afectaron hasta el mismísimo LeBron James. Una contusión en la pantorrilla izquierda le impidió estar en el partido contra Portland Trail Blazers del 12 de noviembre de 2023. Aun así, el equipo californiano se llevó la victoria por 116 a 110 puntos antes de recibir la noticia del jugador que está a punto de recuperar.

Bajo la premisa de mantener la mayor cantidad de jugadores que los llevaron hasta las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2023, los Lakers decidieron renovar a un alero por cuatro años y $48 millones de dólares. Tanto le gustó esta noticia a LeBron que compartió la buena nueva en Instagram con seis emojis de manos hacia arriba.

“Oficial: Jarred Vanderbilt fue reevaluado por los médicos del equipo de los Lakers y recibió autorización para comenzar una progresión de regreso al juego. Se proporcionarán más actualizaciones según corresponda”, publicó la cuenta de X (anteriormente Twitter) de la franquicia californiana.

La importancia de Jarred Vanderbilt en Los Angeles Lakers

Tan solo 26 partidos le bastaron a Jarred Vanderbilt para ganarse un lugar como titular en el quinteto inicial de Los Angeles Lakers. El alero venía de promediar por juego 7.2 puntos y 6.7 rebotes en la temporada 2022-23, y cuando esperaba debutar en la campaña 2023-24, una bursitis (inflamación) del talón izquierdo le impidió hacer su estreno oficial tras la renovación por US$48 millones.

Lo último que se sabe de la lesión de LeBron James en la NBA

Las alarmas se encendieron, pero, al parecer, no sonaron por mucho tiempo, ya que la lesión de LeBron James no sería grave. “Tenía algunos problemas con esa espinilla. Le dieron un rodillazo en el último partido, así que soy proactivo. No hay razón para derribarlo tan temprano. Vi una oportunidad en la que puede recibir tratamiento y no forzarlo, pero está en el día a día”, dijo Darvin Ham, entrenador de Los Angeles Lakers, antes de la victoria contra Portland Trail Blazers del 12 de noviembre. El próximo partido del equipo californiano es contra Memphis Grizzlies el martes 14 de noviembre a las 22:30 ET y corresponde al segundo encuentro del NBA In-Season Tournament (Torneo).