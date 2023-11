Los Angeles Lakers inició la temporada NBA 2023-24 con tres victorias y cuatro derrotas tras los primeros siete partidos. La última de estas tuvo una denuncia pública por parte del entrenador Darvin Ham sobre las faltas que no le cobraron a LeBron James. El equipo californiano ya tomó una decisión al respecto.

A pesar de que los Lakers tuvieron la última posesión del partido contra Miami Heat, el contacto físico contra LeBron volvió a decir presente y tuvo que pasar la pelota. Cam Reddish falló el tiro ganador y la derrota fue por 107 a 108 puntos.

Luego de la caída del 6 de noviembre de 2023, Darvin Ham tomó el micrófono e hizo una denuncia pública: “Veo a Bron lanzando cuatro tiros libres y la cantidad de veces que atacó el aro, la cantidad de veces que recibió palmadas en el brazo, lo cual pude verse claramente como el día, para no cobrar eso, hombre… No está fingiendo. Lo estoy viendo llegar al hoyo con fuerza”. ¡Boom! La polémica iba a estallar.

LeBron James terminó con 30 puntos, 4 rebotes, tres asistencias y cuatro tiros libres en la derrota de Los Angeles Lakers contra Miami Heat. Esto llevó a que su promedio de intentos de tiro libre por partido bajara a 5.7 por partido. Para el equipo californiano algo está pasando entre los árbitros y ‘El Rey’, así que no lo pensaron dos veces.

Según informó Dave McMenamin, periodista de ESPN, lo que hicieron los Lakers luego de la denuncia del entrenador Ham sobre las no faltas que le cobran a LeBron fue comunicarse con la oficina de la NBA el martes 7 de noviembre de 2023. El equipo californiano le mostró a la liga varios clips de videos en los que veían faltas a James que los árbitros no cobraron. ¿Y qué piensa ‘El Rey’ al respecto?

LeBron James habla sobre las faltas que no le cobran en la NBA

Luego de tan solo ir cuatro veces a la línea de tiros libres contra Miami Heat, LeBron James habló en conferencia de prensa sobre lo que viene pasando con los árbitros en la NBA: “Lo que me están diciendo no es consistente con lo que realmente está sucediendo en la cancha. Cuando intenté el intento de volcada contra Thomas Bryant, él claramente me dio un codazo con un brazo en la cara. Y pedí la explicación. Uno de los árbitros dijo que estaba hacia arriba, con las manos hacia adentro. Dos de los árbitros dijeron que estaban bloqueados y no lo vieron”.

Lo que hará LeBron frente a la falta de cobros con Lakers en la NBA

La impotencia se apoderó de LeBron James y después de decir sobre los árbitros que “me acerco a ellos respetuosamente y les digo lo que está pasando en las jugadas y constantemente voy a la línea tres o cuatro veces por juego. A veces ni siquiera, lo cual es extraño”, la estrella de Los Angeles Lakers dejó en claro lo que hará de ahora en adelante en la NBA: “Así que tenemos que seguir conduciendo, seguir presionando el aro y ver si se revierte (la situación)”.