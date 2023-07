Desde aquella vibrante serie de semifinales en los NBA Playoffs 2023 quedaron señalados frente al público. Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía fueron acusados por parte de Steve Kerr de simular faltas y ser favorecidos por los árbitros. Hasta el momento, Darvin Ham había guardado silencio al respecto, pero llegó el día de responderle al entrenador de Golden State Warriors y Stephen Curry.

Luego de la derrota de los Warriors contra Lakers en el Juego 4, Kerr quedó con un mal sabor de boca y no dudó en acusar al equipo de Los Ángeles de simular cobros inexistentes. “Entienden cómo generar algunas faltas. Pienso que tomaron algunas simulaciones y fueron recompensados”, sostuvo el DT de Golden State en conferencia de prensa.

El primer en salir a responderle a Steve Kerr fue LeBron James, quien sostuvo que “simplemente no somos un equipo que sale a buscar oportunidades de simular. Simplemente no somos nosotros. Nunca lo ha sido. En realidad, nunca ha habido ningún equipo en el que haya jugado en mis 20 años en el que hayamos sido un equipo simulador”.

Darvin Ham se prepara para iniciar la segunda temporada a cargo de Los Angeles Lakers tras llegar a las Finales de la Conferencia Oeste 2023, y en la intervención que tuvo en el podcast UNCUT (Sin Cortar) con Chris Haynes y Marc Stein, le respondió a Kerr de manera contundente por acusar a LeBron, Anthony Davis y compañía, de ser favorecidos por parte de los árbitros de la NBA.

El DT de Lakers por fin le responde a Kerr por acusarlos de ser favorecidos por los árbitros

“Cuando intentas pintar una narrativa, es como jugar al ajedrez, al póquer. Los muchachos están tratando de darse todas y cada una de las oportunidades, de todas las formas posibles, para salir adelante de una situación y salir victoriosos. ¿Yo? Nunca culpo al árbitro. Lucho por tratar de ser malicioso y mezquino y quejarme del arbitraje. No quiero usar eso como una muleta (…) Cuando escucho diferentes fragmentos de sonido y veo el juego dentro del juego que se juega en los medios y todo eso, no me meto con eso, no quiero tener nada que ver con eso”, fue la respuesta de Darvin Ham a Steve Kerr en el podcast UNCUT por acusar a Los Angeles Lakers de simular faltas.