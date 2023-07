Una vez más recibió una ovación, hizo el gesto de ponerse la corona como ‘El Rey’ de la NBA y dio de qué hablar al anunciar que no se retira. LeBron James no fue el único que le envió un mensaje a toda la liga, Savannah James, su esposa, lo elogió de tal forma que le terminó apuntando al mismísimo Michael Jordan.

Luego de jugar la temporada número 20 en la NBA, LeBron se sintió tan frustrado que le dijo a la prensa que tenía cosas que pensar sobre su futuro. La palabra retiro tocó la puerta y no es la primera vez que James lo contempla. Si se hubiese dado la despedida de la estrella de Los Angeles Lakers, la esposa de Bron dejó en claro que lo tiene por encima de Jordan.

“Cuando terminó la temporada dije que no estaba seguro de seguir jugando. Y sé que muchos expertos les dijeron lo que dije, pero ahora estoy aquí hablando por mí mismo. En ese momento, me pregunte si todavía puedo jugar sin hacer trampa en el juego. ¿Todavía puedo darle todo al juego? La verdad es que me he estado haciendo esta pregunta al final de la temporada durante un par de años. Nunca hablé abiertamente de eso”, le dijo LeBron James a ESPN el 12 de julio de 2023 y el picante mensaje de su esposa estaba por llegar.

Mientras que la premisa de Michael Jordan es no elegir quién es el GOAT de la NBA porque “cada uno de nosotros jugamos en diferentes eras, con diferentes equipos, con diferentes niveles de éxito y compararlos a todos y decir que uno es mejor que el otro es una justicia injusta para el arte o los artistas”, la esposa de LeBron dejó en claro quién ha sido el que más ha hecho por el baloncesto. ¡Mensaje para ‘Air’!

El mensaje público de la esposa de LeBron que le apuntó a Michael Jordan

Durante la ceremonia de los Premios ESPYS 2023, LeBron James no solo ganó el premio a la mejor actuación para romper un récord al convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, ‘El Rey’ también fue elogiado de manera pública por su esposa Savannah con un mensaje que lo puso por encima de Michael Jordan.

“Creo que LeBron James es el más duro que ha pisado una cancha de baloncesto. Nadie trabaja más duro. A nadie le importa más. Y nadie ha hecho más por el baloncesto que LeBron James“, dijo Savannah James en su discurso público durante los Premios ESPYS 2023.