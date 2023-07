Y cuando el rio suena es porque piedras… En medio de unas vacaciones antes de los esperado para Giannis Antetokounmpo, la estrella de la NBA revolucionó a toda la liga por pensar en ir a Golden State Warriors de Stephen Curry ante el pedido de un aficionado. Ahora, ‘El Monstruo Griego’ decidió definir cuál será su equipo.

¿Sigue en Milwaukee Bucks? Todo empezó el 18 de mayo de 2023 cuando se hizo viral el video en el que un fanático de los Warriors le pidió a Antekounmpo que jugara en el equipo de San Francisco. “Alguien dice: ‘Por favor, ven a los Warriors’, Ay (risas)… ay… ay hombre”, fue la reacción inicial de Giannis. De entrada lo pensó, pero…

Giannis Antetokounmpo aclaró que no era ese tipo de jugadores que cambia de equipo en la NBA. Sin embargo, una fuente de la liga le dijo a Landon Buford, del portal Sport Illustrated (Deportes Ilustrados), que ‘El Monstruo Griego’ “ya tiene un campeonato, no le debe nada a Milwaukee, es una marca global, y si decide irse de Milwaukee los tres equipos que podría considerar sin ningún orden en particular son Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, y Golden State Warriors“.

Antetokounmpo definió cuál será su equipo tras pensar en ir a los Warriors de Curry

A Giannis Antetokounmpo le quedan tres temporadas más de contrato con Milwaukee Bucks si hace uso de la opción jugador por US$51.9 millones para la campaña NBA 2025-26. Con este contexto, el dos veces MVP de la NBA dejó en claro cual es su equipo, por lo menos, por ahora.

Luego de pensar por un instante en ir a Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía, Antetokounmpo reaccionó a un mensaje en Twitter con el emoji de dos manos en símbolo de agradecimiento. ¿Qué decía? “Los dos últimos jugadores leales que quedan en la liga. Ya no los hacen así”, fue el trino que publicó una foto de Giannis con ‘El Chef’. Más claro, imposible. ‘El Monstruo Griego’ quiere seguir fiel a los Bucks.