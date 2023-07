El hijo de Michael Jordan le responde a MJ por decir que no apoya su romance con la ex de Scottie Pippen

¿Alguno de los dos miente? Los nombres de Michael Jordan y Scottie Pippen volvieron a ser noticia en el mundo de la NBA y no se trató por otro ataque contra MJ. La exesposa del exjugador de Chicago Bulls tiene una relación amorosa con uno de los hijos de ‘Air’ y a la leyenda del baloncesto le respondieron por no apoyarlos.

¡Oh, oh! Todo empezó cuado Larsa Pippen confiirmó el romance con Marcus Jordan en enero de 2023 luego de que durara casada por 19 años con Scottie y se separara de manera oficial el 15 de diciembre de 2021. De inmediato surgió la pregunta de qué pensaba Jordan al respecto.

Según la exesposa de Scottie Pippen “mis padres, sus padres, todos están felices. Toda nuestra familia está bien. Creo que cuando eres un adulto, tus padres quieren verte feliz“. Entonces, ¿Michael Jordan está de acuerdo con la relación amorosa de su hijo Marcus? Eso parecía, pero…

El hijo de Jordan le responde a MJ por decir que no apoya su romance con la ex de Pippen

“No”, esa fue la contundente respuesta de Michal Jordan cuando un reportero del portal TMZ Sports (Deportes) le preguntó si estaba de acuerdo con el romance entre su hijo Marcus y la exesposa de Scottie Pippen. El video de la respuesta de ‘Air’ se hizo viral y llegó el momento de que su mismo primogenito le respondiera de manera contundente.

“Bueno, pasamos un tiempo juntos durante las vacaciones. Ella vino y visitó a algunos de mi familia, yo visité a algunos de su familia, así que creo que eso es algo, una vez que nos dimos cuenta de que nuestras familias estaban de acuerdo con eso, me sentí así. fue más fácil para nosotros”, le dijo Marcus Jordan a Brice Sander, del portal ET. Luego, el hijo de MJ le respondió a su papá al responder si él aprobaba su romance con la ex de Scottie Pippen: “Sí, oh sí”.