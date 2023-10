Durante casi ocho años, Michael Jordan y Scottie Pippen dominaron el baloncesto, formando uno de los dúos más icónicos en la historia de la NBA. Juntos llevaron a los Chicago Bulls a seis títulos, catapultando el deporte al ámbito mundial. Sin embargo, la relación que parecía inquebrantable enfrenta actualmente su mayor crisis. En este contexto, Dennis Rodman, una voz autorizada en la materia, comparte sus reflexiones sobre esta guerra mediática.

El conflicto se originó a raíz de la serie de Netflix de Jordan, ‘The Last Dance’ (El Último Baile), que no fue del agrado de Pippen. El 7 de diciembre de 2020, Scottie expresó que la serie se centró más en glorificar a Michael Jordan que en destacar el excepcional equipo que marcó una época en la NBA.

La leyenda de la NBA entendió a su excompañero y le dijo que: “Oye, tienes razón“, según el mismo Scottie Pippen le confesó al diario The Guardian. La paz iba a durar poco porque con uno, dos, tres y hasta más ataques, iba a empezar la guerra mediática contra Michael Jordan.

Primero, Pippen dijo en su libro ‘Unguarded’ (Indefendible) que Jordan había arruinado el baloncesto porque “los niños querían ser como Mike. Bueno, Mike no quería pasar, no quería rebotar ni defender al mejor jugador. Quería que todo se hiciera por él”. Luego, Scottie sostuvo en el podcast ‘Gimme the Hot Sauce’ (Dame la Salsa Picante) que “vi jugar a Michael Jordan antes de llegar a los Bulls. Ustedes lo vieron jugar. Era horrible jugar con él. Era todo uno contra uno, tirando malos tiros. De repente, nos convertimos en un equipo y empezamos a ganar. Todos olvidaron quién era“.

Con la postura de Pippen más que clara, lo único que se sabe de Jordan sobre esta guerra en su contra lo reveló la periodista Jackie MacMullan en abril 2022: “No creo que estuviera particularmente emocionado con la devolución de ‘The Last Dance’ y algunas de las cosas que volvieron a él. Creo que algo lo desconcertó un poco para ser honesta”. Ahora, fue el turno que Dennis Rodman rompiera el silencio sobre el conflicto Scottie vs. Michael.

El asombro de Rodman por la pelea entre Scottie Pippen y Michael Jordan

Dennis Rodman compartió tres temporadas con Michael Jordan y Scottie Pippen en las que ganaron el mismo número de títulos en Chicago Bulls. ‘El Gusano’ habló con el portal Splash News (Noticias), y cuando le preguntaron si alguna vez había visto pelear a sus excompañeros, la respuesta fue contundente: “No, nunca había visto eso antes. Nunca los vi pelear. Incluso después de la temporada, nunca vi eso. Siempre estaban juntos, jugaban golf juntos, viajaban juntos”.

Dennis Rodman reveló cómo terminará la guerra entre Jordan y Pippen

A pesar de su personalidad extrovertida que lo llevó a tener un romance con Jeanie Buss, dueña de Los Angeles Lakers, Dennis Rodman trajo la sensatez en la guerra mediática entre Michael Jordan y Scottie Pippen. “Son muchas cosas las que han sucedido en los últimos años. Entonces, creo que Scottie está un poco amargado y Michael es más relajado y dice: ‘Está bien, como sea’, pero lo solucionarán“, le dijo Rodman a Splash News (Noticias). ¡Uf! Respiró de alivio el mundo de la NBA.