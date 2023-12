Pasaron de estar en lo más alto de la NBA a ser parte de una guerra mediática por una polémica relación amorosa. ¡Oh, oh! Michael Jordan y Scottie Pippen podrían ponerle punto final a su conflicto tras el anuncio que hizo Chicago Bulls sobre el cara a cara que se dará entre estas dos leyendas.

Todo empezó por la molestia de Pippen al ver cómo Jordan lo hizo ver ante el mundo en su famoso serie ‘The Last Dance’ (El Último Baile), de Netflix. “No podía creer lo que veía (…) Yo no era más que un accesorio. Su ‘mejor compañero de equipo de todos los tiempos’, me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado”, le dijo Pippen a ESPN en 2021.

¡Y lo más duro estaba por venir! En medio de una estrategia de marketing para promocionar su libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa), Scottie Pippen comenzó una serie de ataques contra Michael Jordan en los que llegó a afirmar que MJ había arruinado el baloncesto porque “en los 80’s, en los patios de recreo, todo el mundo movía el balón, pasaba para ayudar al equipo. Eso se detuvo en los 90’s. Los niños querían ser como Mike. Bueno, Mike no quería pasar, no quería rebotar ni defender al mejor jugador. Quería que todo se hiciera por él”.

Como si algo más faltara a la guerra mediática entre Jordan y Pippen, se confirmó que Marcus Jordan, uno de los dos hijos varones de MJ, mantiene una relación amorosa con Larsa Pippen, la exesposa de Scottie. De no creer, ¿no? Eso sí, entre chiste y broma, la leyenda de Chicago Bulls y la NBA dejó en claro lo que piensa de esta relación.

El portal TMZ Sports (Deportes) logró grabar a Michael Jordan saliendo del restaurante Matignon en París, Francia, el domingo 2 de junio de 2023. A MJ le gritaron en modo pregunta si aprobaba la relación entre su hijo Marcus y la ex de Scottie Pippen: “No”, fue la respuesta y para terminar de confirmar su opinión movió la cabeza de un lado a otro.

El anuncio de Chicago Bulls sobre el cara a cara entre Jordan y Pippen

Cuando el conflicto entre Scottie Pippen y Michael Jordan parecía no tener una pronta solución, Chicago Bulls salió al rescate y anunció cuándo se dará el cara a cara entre estas dos leyendas si nada extraordinario ocurre. “¡Presentamos el Anillo de Honor de los Chicago Bulls! Nos complace anunciar nuestro Anillo de Honor, que celebra a los jugadores, entrenadores y personal administrativo del pasado que han realizado contribuciones sobresalientes. Únase a nosotros para la ceremonia en nuestro Juego Anillo de Honor, presentado por la Corporación Magellan, el 12 de enero“, publicó la cuenta oficial de los Bulls en X (Twitter).

¿Jordan iría a la boda de su hijo con la ex de Pippen?

Marcus Jordan empezó a dar pistas sobre su planes de casarse con Larsa Pippen al decir el 16 de agosto de 2023 que “estamos buscando una ubicación”. Luego aclaró que “creo que respondí de una manera descarada y les dije: ‘Saben, estamos buscando una ubicación y está en proceso’”. Ante la posible boda entre el hijo de Michael Jordan y la exesposa de Scottie Pippen, Larsa confesó en el podcast Ansiedad de Separación’ que “no creo que tus padres vendrían” refiriéndose a MJ y a Juanita Vanoy.