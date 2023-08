Pocos jugadores pueden presumir que se atravesaron en la carrera de LeBron James y le impidieron ganar más títulos. Uno de ellos es Emanuel Manu Ginóbili, quien decidió publicar un mensaje en X (Twitter) tras una de las derrotas más doloras de la estrella de la NBA y Los Angeles Lakers.

Luego de la ceremonia de la clase 2023 al Salón de la Fama Naismith Memorial, se instaló la narrativa que LeBron no había ido a acompañar a Dwyane Wade por no recordar las Finales NBA que perdió contra San Antonio Spurs. Esto debido a que Tony Parker y Gregg Popovich también iban a ser inducidos. Un experto lo desmintió.

LeBron James ha disputado 10 Finales NBA hasta el 2023 y de las seis derrotas que tuvo, dos fueron contra los Spurs de Manu Ginóbili y compañía. Sin embargo, aquellas victorias en 2007 y 2014 no fueron protagonistas del mensaje de la leyenda argentina.

El mensaje de Manu Ginóbili tras una de la derrotas más dolorosas de LeBron

En el documental ‘The Redeem Team’ (El Equipo Redentor), de Netflix, mientras que Dwyane Wade sostuvo sobre la derrota contra Argentina en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 que “fue feo de ver. Fue terrible de ver y ser parte de eso”, LeBron James afirmó que “tenían Química, trabajaban en equipo. Había camaradería. Dejaban todo en la cancha. O sea, ellos jugaban al baloncesto como se debe”.

La Genereación Dorada Argentina le ganó a Estados Unidos en semifinales de los Olímpicos Atenas 2004 por 89 a 81 puntos en lo que fue hasta ahora la única derrota de USA desde que en 1992 decidieron llevar a las justas olímpicas un equipo 100% conformado por jugadores de la NBA. Tras una de las derrotas más dolorosas de LeBron, Manu Ginóbili recordó aquel día que le ganaron la medalla de oro a Italia diciendo en X (Twitter) que “¡19 años de este día inolvidable! ¡El año que viene se festeja, mucho!”.

