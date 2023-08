La puerta de la inmortalidad en el mejor baloncesto del mundo se volvió abrir en el Salón de la Fama Naismith Memorial y uno de ls grandes ausentes fue el mismísimo LeBron James. Dwyane Wade, uno de sus amigos y excompañeros más cercanos, fue inducido en la clase 2023, pero ‘El Rey’ de la NBA no fue por… ¿Culpa de Emanuel Manu Ginóbili?

Un experto en la NBA lo respondió. Uno de los equipos más fuertes que enfrentó LeBron en las diez finales que ha disputado hasta el 2023 fue aquel equipo de San Antonio Spurs que contaba con el Big-3 de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili. James no la pasó nada bien y se llevó dos derrotas.

LeBron James ha perdido seis Finales NBA y dos de estas caídas fue contra Ginóbili y compañía. En 2007, el equipo de San Antonio barrió 4 a 0 a Cleveland Cavaliers. Luego, ‘El Rey’ se tomó revancha en el 2013 y les ganó el título con Miami Heat, pero Manu, Duncan y Parker, volvieron a ganarle el campeonato en 2014. La dinastía de los Spurs se volvió a reunir en la ceremonia del Salón de la Fama 2023 y un fanático se animó a decir que por eso Bron no estuvo presente.

¿LeBron no fue al Salón de la Fama 2023 por culpa de Ginóbili? Un experto responde

En la ceremonia del Salón de la Fama 2023, Tony Parker y Gregg Popovich fueron inducidos y ambos ecogieron a Tim Duncan y Emanuel Ginóbili como presentadores. Las figuras de la dinastía de San Antonio Spurs estaban presente y un aficionado, Corey de Atlanta, afirmó en el canal de YouTube de Stephen A. Smith que “siento que realmente no tenía nada que ver con D Wade. Creo que tuvo mucho que ver con el hecho de que fue más un evento de los Spurs. Siento que cuando LeBron, si estuviera en esa sala, se daría cuenta de todas las imperfecciones que tuvo en su carrera, como las que tuvo con San Antonio Spurs”.

Smith, analista experto de la NBA para ESPN, no dudó en responder a la narrativa que LeBron James no fue al Salón de la Fama 2023 por culpa de Manu Ginóbili y compañía: “Corey, creo que es una de las cosas más estúpidas que he oído de alguien que llama en mi maldita vida. Eso no tiene ningún sentido, hermano. Quiero decir, ¿qué diablos tiene que ver con que tu hermano vaya al Salón de la Fama y me digas que LeBron no quería ir porque muchos Spurs estaban siendo honrados y era un recordatorio de cómo perdió ante los Spurs hace una década? Para”.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).