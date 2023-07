Los analistas de la NBA los calificaron como los mejores movimientos de los últimos tiempos y hasta Kendrick Perkins, excampeón y ahora analista de ESPN, señaló a Rob Pelinka, gerente general de Los Angeles Lakers, como el MVP de la agencia libre 2023-24. LeBron James tiene un nuevo equipo con los 7 jugadores que firmó el equipo californiano por US$190.7 millones.

“Vamos a ver qué pasa más adelante, pero no lo sé, no lo sé. Para ser honesto, tengo mucho en lo que pensar y solo para mí personalmente en el futuro del juego de baloncesto, tengo mucho en lo que pensar“, dijo LeBron el 22 de mayo de 2023 y le puso la tarea a los Lakers de conformar un equipo para que James despejara las dudas y no se retirara de la NBA.

¡Dicho y hecho! Tanto le gustó a LeBron James el nuevo equipo que tendrá Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24 que confirmó que no se retira con una épica reacción. La clave fue asegurar a 7 jugadores por $190.7 millones de dólares.

El nuevo equipo de LeBron: Los 7 jugadores que Lakers firmó por US$190.7 millones

En la lista de los jugadores que Los Angeles Lakers aseguró para la temporada NBA 2023-24 el que más dinero ganará es Austin Reaves con US$56 millones en 4 años tras promediar por juego 16.9 puntos y una efectividad del 44.3% en triples durante los Playoffs 2023. Por parte de las nuevas caras, Gabe Vincent es el refuerzo que más le costó al nuevo equipo de LeBron James y compañía, ya que le dieron $33 millones de dólares a cambio de tres años.

Sin más espera, aquí esta la lista de los siete jugadores que los Lakers firmó por US$190.7 millones para la temporada NBA 2023-24: